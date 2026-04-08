مواجهات صعبة تنتظر مصر والمغرب والجزائر وتونس ببطولة أفريقيا المؤهلة لمونديال الناشئين

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما والتي ستقام في المغرب في وقت لاحق من العام الحالي عن وقوع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة في أقوى مجموعتين بالبطولة.

وشهدت القرعة التي أقيمت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالعاصمة المصرية القاهرة عن وجود المنتخب المغربي في المجموعة الأولى مع مصر وإثيوبيا وتونس.

وبينما ضمت المجموعة الثانية كل من كوت ديفوار والكاميرون وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وضمت المجموعة الثالثة مالي وأنغولا وتنزانيا وموزمبيق.

فيما ضمت المجموعة الرابعة كل من السنغال وجنوب أفريقيا والجزائر وغانا.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى (دور الثمانية) تلقائيا إلى كأس العالم تحت 17 سنة، فيما سيتم تحديد مقعدين إضافيين من خلال مباريات فاصلة تجمع بين 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.