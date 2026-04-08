هل تشارك إنجلترا بـ7 أندية في النسخة المقبلة بدوري أبطال أوروبا؟

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز سيناريو تاريخيا قد يسمح بتأهل سبعة من أنديته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ولم يعد التأهل لدوري الأبطال حكرا على "المربع الذهبي"؛ فالنظام الجديد يكافئ التفوق في الدورين المحلي والقاري، مما يجعل الصراع على المراكز من الخامس إلى السابع في الدوري الإنجليزي ذا قيمة استراتيجية غير مسبوقة.

وحسم الدوري الإنجليزي الممتاز حصوله على مقعد خامس في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

جاء ذلك بعد فوز أرسنال خارج ملعبه على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بنتيجة 1-0 مساء أمس الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة الجارية للبطولة.

الأندية الخمسة الأوائل في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستمثل إنجلترا في الموسم المقبل من البطولة القارية الأهم، بعد صدارة الأندية الإنجليزية ترتيب معامل الأداء للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

المقاعد الخمسة المضمونة

سيتأهل النادي الذي يحتلّ المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تلقائياً إلى دوري أبطال بفضل تصنيف البطولة العالي لدى يويفا.

هذا التصنيف تأكد بعد فوز أرسنال على سبورتينغ لشبونة الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي، إذ كان يكفي التعادل كي يضمن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا المركز الإضافي، كونه صاحب أعلى تصنيف في أوروبا.

وتضمن الدولتان صاحبتا أعلى تصنيف في نهاية موسم 2025-2026، مشاركة 5 أندية على الأقلّ في دوري أبطال أوروبا، وهذا ما حققه البريميرليغ.

ويحتلّ الدوري الإسباني حالياً المركز الثاني في هذه القائمة، متقدماً على الدوريين، الألماني والبرتغالي.

ويواصل أرسنال وليفربول مسيرتهما في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما يشارك أستون فيلا ونوتنغهام فورست في الدوري الأوروبي، وكريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي.

الطريق إلى سبعة أندية

يرتبط رفع الحصة الإنجليزية من 5 إلى 7 مقاعد بمسار أندية "البريميرليغ" في البطولات القارية الحالية، وفق المعادلة التالية:

المقعد السادس: يتحقق في حال فوز فريق إنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا (مثل ليفربول)، شريطة أن ينهي الموسم المحلي في المركز السادس.

المقعد السابع: يتحقق في حال فوز فريق إنجليزي بلقب الدوري الأوروبي (مثل أستون فيلا)، شريطة أن ينهي الموسم المحلي خارج نطاق المراكز الستة الأولى (المركز السابع).

هذا الموسم، شاركت 6 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا، بعد فوز توتنهام هوتسبير بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، عقب احتلاله المركز 17 محلياً.