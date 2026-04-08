خطة سيميوني لإبعاد لامين جمال عن مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

يخطط المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لحرمان برشلونة من خدمات أهم لاعبيه على الإطلاق عندما يلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل برشلونة الليلة مواطنه أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في ذهاب دور الثمانية من البطولة الأوروبية العريقة، على أن يتقابلا إيابا يوم 14 أبريل/نيسان الجاري على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

خطر غياب لامين جمال

ويخوض لامين جمال النجم الأول لبرشلونة هذه المباراة الهامة تحت طائلة التهديد بالغياب عن مباراة العودة، إذا تلقى بطاقة صفراء.

ويملك لامين في رصيده 4 بطاقات صفراء حصل عليها في مرحلة الدوري، وقد غاب بالفعل عن مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في الجولة الـ7 بعد حصوله على 3 بطاقات، لكنه تلقى بطاقة جديدة في مباراة كوبنهاغن في الجولة الأخيرة من المرحلة ذاتها.

وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن أي لاعب يحصل على 3 بطاقات صفراء يُحرم من اللعب مباراة واحدة، وبعدها يتم إيقافه مباراة أيضا لكن إذا تلقى بطاقتين صفراوين.

ويدرك سيميوني جيدا خطورة لامين جمال وتأثيره الكبير على برشلونة، لذا وضع خطة مع لاعبيه بهدف توريطه بالحصول على بطاقة صفراء من أجل حرمانه من مباراة الإياب.

وذكرت صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية أن سيميوني يحضّر خطة وصفتها بأنها "تكتيكية ونفسية" عبر توجيه اللاعبين لمحاولة الضغط المكثف عليه واستفزازه وقطع انطلاقاته ومنعه من الوصول إلى منطقة الجزاء.

وإلى جانب ذلك سيتم فرض رقابة مزدوجة متكررة على لامين لإجباره على استلام الكرة في أوضاع صعبة أو وظهره للمرمى، كما قد يلجأ الفريق إلى استفزازات محسوبة من لاعبين ذوي خبرة بهدف دفع اللاعب الشاب إلى فقدان تركيزه وربما أعصابه عله يتلقى بطاقة صفراء.

ومع إصابة رافينيا وغيابه المؤكد عن مباراتي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، يفقد برشلونة أحد أهم عناصره في الاختراق وصناعة اللعب الهجومي، وعليه فإن تحييد لامين يُعد أولوية استراتيجية على اعتبار أن غياب الجناحين الأساسيين "يقلل بشكل كبير من قدرة الفريق الكتالوني على خلق التفوق على الأطراف وإحداث الفارق الهجومي".

فليك يدرك خطط سيميوني

وفي معسكر برشلونة، يبدو المدرب الألماني هانسي فليك على دراية تامة بمخططات نظيره سيميوني الذي سيفعل ولاعبوه كل ما بوسعهم من أجل التأثير نفسيا على لامين، وبحسب الصحيفة فإن المدرب نصح لاعبه الشاب بضرورة التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.

ويُعد لامين جمال واحدا من بين 4 لاعبين من برشلونة مهددين بالغياب عن مباراة الإياب إذا تلقوا بطاقة صفراء الليلة وهم فيرمين لوبيز وجيرارد مارتين ومارك كاسادو.