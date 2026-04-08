قصة مأساوية للملاكم إتيان.. من الهزيمة أمام تايسون إلى السجن لأكثر من قرن

لم يتوقع الملاكم الأمريكي كليفورد إتيان أن تتحول حياته إلى جحيم لمجرد نزال خسره أمام مواطنه الأسطوري مايك تايسون.

إتيان الذي كان يُنظر إليه على أنه واحد من أبرز المواهب في عالم الملاكمة في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، خاض عام 2003 أكبر نزال في مسيرته ضد تايسون "أشرس رجل على وجه الأرض" في ذلك الوقت.

ففي يوم 22 فبراير/شباط 2003 واجه كليفورد مواطنه تايسون بطل العالم للوزن الثقيل حينها، في نزال جمعهما في ممفيس وكان مقررا في 10 جولات.

بدأ ذلك النزال بقوة من الملاكمين اللذين سقطا على الحلبة بسبب اندفاعهما، فتبادلا اللكمات دون أن يصيب أحدهما الآخر، قبل أن يوجه تايسون لكمة قوية بيسراه أخطأت إتيان ثم أتبعها بأخرى بيمناه كانت مركزة سقط إثرها كليفورد على الحلبة بالضربة القاضية، لينتهي النزال في 49 ثانية.

ووصف موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني هذه الخسارة لإتيان الملقب "بالوحيد الأسود" بأنها كانت بمثابة "سقوط حاد" في حياته على الصعيدين الاحترافي والشخصي.

وكانت هذه الهزيمة بداية سلسلة هبوط في مسيرة إتيان الذي تعرض بعدها لسلسلة من الهزائم المتتالية أمام كالفن بروك ونيكولاي فالويف عام 2005.

أزمات وسجن لأكثر من قرن

ولم يقتصر الأمر على مسيرته الاحترافية داخل الحلبة، بل بدأت المشاكل تعصف بحياته خارجها.

ففي 11 أغسطس/آب 2005 اعتقلت الشرطة الأمريكية إتيان بعد تورطه بسلسلة من الجرائم العنيفة، أبرزها سرقة محل صرف شيكات، ومحاولة سرقة عدة سيارات تحت تهديد السلاح بحضور أطفال، ومحاولة إطلاق النار على ضباط الشرطة.

ووجهت الشرطة لإتيان تهم السطو المسلح والخطف ومحاولة قتل ضابط، قبل أن تقضي محكمة بسجنه لمدة 160 عاما تم تخفيفها لاحقا إلى 105 أعوام دون إمكانية الإفراج المشروط.

إعلان

وأكدت الشبكة البريطانية ذاتها أن إتيان ما زال مسجونا حتى يومنا هذا، ومارس في السجن هواية الرسم كما عمل في السابق حلاقا.