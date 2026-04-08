شاهد.. نوير "الأربعيني" يقهر هجوم ريال مدريد برقم تاريخي

كتب مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني فصلا جديدا من فصول المجد في ملعب "سانتياغو برنابيو" خلال مواجهة بايرن ميونخ مع مضيفه ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في سن الأربعين، لم يكتفِ قائد الفريق البافاري بقيادة فريقه للفوز (2-1)، بل نصب نفسه ملكا في المواجهة، محولا شباكه إلى حصن منيع أمام هجوم ريال مدريد بقيادة كيليان مبابي.

لم يكن حصول نوير على جائزة "رجل المباراة" مجرد تكريم شرفي، بل كان ترجمة لإحصائيات تعكس هيمنته المطلقة.

فخلال المباراة أنقذ نوير 9 محاولات خطيرة، وهو أكبر عدد من التصديات له مع بايرن في مباراة واحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بحسب منصة أوبتا (Opta).

كما يعد هذا العدد من التصديات هو الأكبر لنوير في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ أبريل/نيسان 2017، عندما تصدى لعشر تسديدات أمام المنافس ذاته ريال مدريد.

وواجه نوير الملقب بـ "جدار برلين" في المباراة ضد ريال مدريد معدل أهداف متوقعة بنحو 2.05 لكنه استقبل هدفا واحدا فقط، وهو ما يعني أنه منع 1.05 هدف متوقع، مؤكدا دوره الكبير في الحفاظ على تفوق فريقه حتى صافرة النهاية.

كومباني يشيد بمستوى نوير

فانسان كومباني، مدرب بايرن ميونخ، لم يفوّت الفرصة للإشادة بالمستوى الاستثنائي لحارسه بلهجة حملت ثقة بافارية مفرطة، قائلا: "إذا كان حارسي هو الأفضل، فهذا يسعدني جدا. في هذه المستويات، أنت بحاجة إلى مستويات ‘خارقة’، ومانو قدم لنا ذلك. إنه من القلة القليلة التي لا تحافظ على مستواها لفترة طويلة فحسب، بل لفترة طويلة جدا.. هذا أمر لا يستطيعه حتى الحراس الكبار"

وأضاف كومباني بلمحة استفزازية موجهة للإياب:

"الفوز في البرنابيو نتيجة ضخمة يمكننا البناء عليها. نحن نحترم جودة ريال مدريد، لكننا سنلعب في أرضنا الأسبوع المقبل، وفكرتنا واضحة: سنفوز هناك أيضا، ونأمل أن يكون مهاجمونا هم ‘رجال المباراة’ هذه المرة بعد أن أتم نوير مهمته في مدريد"

على جانب آخر، سجل هاري كين هدفه الـ 49 هذا الموسم، لكنه ظل حذرا بقوله: "أفضلية الهدف الواحد قد تتغير بسرعة، سنحاول تكرار هذا الأداء في ميونخ" وفي المقابل، حاول ألفارو أربيلوا، مدرب الريال، التمسك بالأمل مشيدا بدخول جود بيلينغهام، ومؤكدا: "إذا كان هناك فريق قادر على قلب الطاولة في ميونخ، فهو ريال مدريد"

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، علما بأن بايرن حقق أول فوز على ريال مدريد منذ

14 عاما منذ انتصاره بنتيجة 2-1 في قبل نهائي موسم 2011-2012.