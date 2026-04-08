سمير نصري مُهدد بدفع 5 ملاين يورو بسبب 212 وجبة طعام

طعن اللاعب الدولي الفرنسي المعتزل سمير نصري، الأسبق لأولمبيك مارسيليا ومانشستر سيتي، في أحقية مصلحة الضرائب الفرنسية مطالبته بمبلغ مالي كبير.

وأكد محامو نصري أن موكّلهم يعترض على مطالبة مصلحة الضرائب الفرنسية دفع مبلغ قدره 5.5 ملايين يورو (نحو 5.94 ملايين دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة ليكيب (L’Equipe) الفرنسية.

سمير نصري مهدد بغرامة 5 ملايين يورو

وقال المحامي جان-نويل سانشيز المتخصص في القضايا الضريبية: "هذا الدين غير موجود، لأن الإدارة خلطت بين اعتمادات مصرفية ودخل غير مُصرّح به".

أما زميله المحامي جوليان رياحي فشدد على أن "مبلغ 5.5 ملايين يورو (نحو 5.94 ملايين دولار) غير مستحق. نحن بصدد الرد على هذا المقترح المتعلق بالتصحيح، كما أن الإجراءات لم تصل حتى إلى مرحلة النزاع القضائي بعد".

وطعن محاميا نصري في الحجز التحفظي أمام قاضي التنفيذ، ولاحقا قدما استئنافا على قرار القاضي الذي أيد الحجز، وقد يصدر قرار جديد بحلول الخريف المقبل، إلا أن النزاع نفسه قد يستمر لعدة سنوات وفق الصحيفة.

واعترض سانشيز على اعتبار 212 عملية توصيل لوجبات طعام إلى المنازل، دليلا على تورّط نصري بالتهرب الضريبي كما تدعي مصلحة الضرائب، مؤكدا أن هذه الطلبات تعود بشكل جزئي إلى والدته التي تعيش في فرنسا ويشاركها حسابه المصرفي.

وأضاف: "منذ عام 2008 يصرّح نصري بدخله المتحقق في الخارج بصفته غير مقيم في فرنسا، باستثناء الدخل المرتبط بنشاطه كمحلل في قناة كنال بلس".

أما رياحي فأوضح أن نصري استقر في دولة الإمارات بعد اعتزاله عام 2020 على اعتبار أن أطول فترة في مسيرته الكروية كان قد قضاها مع مانشستر سيتي المملوك لإدارة إماراتية، وأن عيشه هناك لم يكن بدافع التهرب من مصلحة الضرائب الفرنسية.

ويؤكد محامو نصري أنه يعيش في دبي مع زوجته وابنه، ويعود إلى فرنسا فقط لتحليل مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا التي تملك حقوقها شبكة كنال بلس داخل البلاد.

حجز أموال سمير نصري

وكانت تقارير فرنسية قد كشفت أواخر مارس/آذار الماضي، أن مصلحة الضرائب الفرنسية قامت بحجز تحفظي على نحو 5.5 ملايين يورو (نحو 5.94 ملايين دولار) من حسابات نصري وعلى عقار يملكه.

إعلان

وأوضحت صحيفة لي زيكو (Les Échos) الفرنسية أن مصلحة الضرائب فتحت إجراء تعلق بالمبلغ المذكور من فروقات ضريبة الدخل للفترة 2020–2022، إضافة إلى 82 ألف يورو (نحو 88.5 ألف دولار) من فروقات الضريبة على الثروة العقارية للفترة من 2019 إلى 2025.

ودافع نصري خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان أندية أولمبيك مارسيليا، أرسنال، مانشستر سيتي، أنطاليا سبور، وست هام يونايتد وأندرلخت.

وحصد 6 ألقاب بالمجمل، أبرزها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز مع "السيتزنس" بموسمي 2011-2012 و2013-2014.