زياش يلهب منصات التواصل.. موجة تفاعل واسعة عقب المواجهة مع بن غفير

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تصاعدًا واسعًا في التفاعل، بعد المواجهة العلنية بين اللاعب المغربي حكيم زياش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكشفت التفاعلات عن انقسام بين مؤيد لموقف اللاعب ورافض لتدخله في السياسة، فيما برزت التعليقات التي أظهرت تضامنًا واسعًا معه وتقديرًا لشجاعته.

وكان اللاعب المغربي حكيم زياش قد دخل في مواجهة علنية مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية مواقف اللاعب الداعمة للقضية الفلسطينية، ما أثار تفاعلا واسعا على المستويين الشعبي والسياسي.

ويُعرف حكيم زياش بمواقفه الصريحة في دعم القضية الفلسطينية، سواء داخل الملاعب أو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق أن أثار تفاعلا واسعا بعد ظهوره رافعا علم فلسطين خلال إحدى مباريات الدوري التركي، في رسالة تضامن لاقت صدى كبيرا بين الجماهير.

تضامن واسع وتحذيرات من التصعيد

وأثارت المواجهة العلنية بين اللاعب المغربي حكيم زياش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، رصد برنامج "شبكات" جانبا منه في حلقة (08/04/2026) حيث ظهرت مواقف متباينة بين مؤيد لموقف اللاعب ورافض لتدخله في السياسة.

وأبرزت كيميا موقفها الصريح المؤيد لزياش، معتبرة أن اللاعب يمثل ضمير الأمة المغربية ويواجه هجمة مباشرة من وزير إسرائيلي، فقالت:

"كل التضامن مع ابننا البار حكيم زياش. اللاعب المغربي الحامل لضمير الأمة، ضد الهجمة التي يتعرض لها من طرف المجرم قاتل الأطفال وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير". بواسطة كيميا

وفي تعبير عن الإعجاب بمواقف زياش البطولية، ركز يوسف على تأثير اللاعب الكبير بين الجماهير وقدرته على إحداث رد فعل سياسي، وقال:

"أسد زياش ومواقفه البطولية . كيف لا وقد جعل رئيس الأمن القومي للكيان يرد عليه لأنه يعرف قيمة شعبيته وتأثيرها بين الشعوب مرورا بمواقفه الثابتة مع قضية فلسطين.. تحية لهذا الرجل المغربي الأصيل". بواسطة يوسف

بينما أعرب بعض المتابعين عن تحفظهم من تسييس الرياضة وتعريض حياة اللاعب للخطر، حيث أكد مينا أن شجاعة زياش لا تبرر المخاطر، فقال:

"أنا بصراحة ضد تدخل الرياضة بالسياسة.. ما بيصير. هو صح شجاع بس ما بيجوز يعرض حياته للخطر". بواسطة مينا

أما وفاء فقد ركزت على البعد النضالي لمواقف زياش، معتبرة أن اللاعب لم يعد يخشى فقدان مسيرته الرياضية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، فقالت:

"زياش أنهى مسيرته الكروية بسبب قضية فلسطين، لم يعد له ما يخسر، المهم هو النضال". بواسطة وفاء

ويتابع اللاعب المغربي نحو 11 مليون شخص على منصة إنستغرام، ما يمنح مواقفه تأثيرا واسعا يتجاوز المجال الرياضي إلى الرأي العام الدولي.