دي تشيربي يستعين بـ "رجاله المخلصين" في مهمته مع توتنهام

الإيطالي روبرتو دي تشيربي تولى مؤخرا تدريب توتنهام
Published On 8/4/2026
آخر تحديث: 15:39 (توقيت مكة)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن أسماء الجهاز المعاون للإيطالي روبرتو دي تشيربي الذي تولى تدريب الفريق مؤخرًا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن ماركاتيلو ماركاتيلي مدرب للياقة البدنية للفريق الأول، ومارسيلو كوينتو مدرب لمرحلة التطوير المتقدمة للاعبين
المحترفين، على التوالي.

ويجلب ماركاتيلو، المعروف أيضا باسم ماركو، خبرة كبيرة إلى هذا الدور، حيث بدأ العمل مع روبرتو في عام 2015 مع نادي فوجيا كالتشيو الإيطالي، ومنذ ذلك الحين ظل جزءًا من الجهاز الفني المعاون له.

وعمل مارسيلو عن قرب مع روبرتو خلال الأعوام الثلاثة الماضية خلال تواجده مع برايتون ومارسيليا.

وينضم ماركاتيلو وكوينتو إلى الجهاز الفني إلى جانب برونو سالتور (مدرب مساعد)، وأندرياس غيورغسون (مدرب مساعد)، وكاميرون كامبل (مدرب تطوير فردي)، وفابيان أوتي (مدرب حراس المرمى).

كما سيواصل كل من ستيوارت لويس وديان بريل تقديم الدعم للجهاز الفني.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

