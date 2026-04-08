دل بوسكي يكشف نصيحة والده التي لازمته طوال حياته

كشف المدرب الأسبق لمنتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 فيسنتي دل بوسكي عن النصيحة التي تلقاها من والده وظلت ترافقه طوال حياته وهي "احترم نفسك".

وخلال ظهوره في بودكاست "ما وراء كرة القدم" التابع لرابطة لاعبي كرة القدم الإسبان (إيه إف إي)، استعرض دل بوسكي مسيرته الشخصية والرياضية، مؤكدا أن أسعد فتراته لم تكن في قمة المجد مع الألقاب، بل في تدريب الفئات السنية، حيث قال: "كنت دائما مرتاحا مع الشباب، وكان هدفي أن أكون مدربا تكوينيا".

وأوضح المدرب الإسباني أنه كان يستمتع بالعمل مع اللاعبين الصغار، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضا من حيث الاهتمام بتطوير مهاراتهم الأساسية، مشددا على أن التدريب لا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للارتقاء بالأداء داخل المباريات.

وأضاف: "لدينا مسؤولية تطوير اللاعب يوما بعد يوم، فالتكتيك يمكن اكتسابه مع اللعب، أما التقنية فهي الأجمل والأصعب، مثل التحكم الجيد بالكرة، والتمرير، والمراوغة".

وأكد دل بوسكي أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل تحمل بعدا اجتماعيا واضحا، قائلا: "تكوين الإنسان لا يقل أهمية عن تكوين اللاعب"، في إشارة إلى دور الرياضة في غرس القيم.

تأثير العائلة والقيم

وأبرز دل بوسكي الدور الكبير الذي لعبه والده في تشكيل شخصيته، واصفا إياه بأنه "رجل حكيم ومجتهد"، وقد ورث عنه قيما بسيطة لكنها راسخة، كان أهمها تلك النصيحة التي لازمته: "احترم نفسك".

كما تحدث عن مسيرته التعليمية، حيث بدأ بمهنة التدريس، قبل أن يطبق هذه المهنة داخل عالم كرة القدم، متأثرا بمدربين وصفهم بأنهم لم يكونوا متميزين فنيا فقط، بل كانوا إنسانيين يعلمون فن الحياة إلى جانب فن اللعب.

وأشار إلى أن عائلته كانت الركيزة الأساسية في حياته، خاصة ابنه ألفارو المصاب بمتلازمة داون، الذي قال عنه بتأثر: "لقد جعلنا نكون أشخاصا أفضل… ماذا كنا سنفعل بدونه؟".

قضى فيسنتي دل بوسكي معظم مسيرته كلاعب وسط مدافع في نادي ريال مدريد (1968–1984)، حيث خاض أكثر من 400 مباراة

كما يعد المدرب الوحيد في التاريخ الذي جمع بين ألقاب كأس العالم، كأس أمم أوروبا، دوري أبطال أوروبا، وكأس الإنتركونتيننتال.