"دهسة" مبابي وإيقاف تشواميني.. ريال مدريد ينتقد التحكيم ويتوعد برد قوي في ميونخ

خيّمت أجواء التوتر والاعتراض على نادي ريال مدريد عقب الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم هدف كيليان مبابي الذي أبقى على آمال التأهل، صبّ المدرب ألفارو أربيلوا ونجوم الفريق جام غضبهم على القرارات التحكيمية التي وصفوها بالمجحفة وفق ما ذكره موقع آر إم سي (RMC) الفرنسي.

انصبّ انتقاد أربيلوا الأساسي على لقطتين مفصليتين قبل موقعة الإياب، الأولى حصول أوريليان تشواميني على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 بعد احتكاك مع مايكل أوليسي، مما سيحرمه من خوض مباراة الإياب في معقل بايرن ميونخ.

أما اللقطة الثانية، فقد استغرب أربيلوا عدم طرد مدافع بايرن ميونخ جوناثان تاه بعد تدخله العنيف على كاحل مبابي في الدقيقة 70، حيث اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء.

وعلّق أربيلوا بغضب قائلا: "خسارة تشواميني ضربة موجعة مقابل إنذار غير مستحق. لا أفهم كيف لم يُطرد تاه، هناك قرارات يصعب استيعابها"

من جانبه، وصف تشواميني عقوبته بالظالمة، مؤكدا أنه كان يركض بشكل طبيعي ولم يرتكب خطأ يستوجب الإنذار. وفي سياق متصل، رصدت عدسات الكاميرا النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وهو يصرخ في وجه الحكام، مطالبا بضرورة "تطبيق المعايير ذاتها على كلا الطرفين"

رغم مرارة النتيجة والاعتراضات، أبدى أربيلوا ثقته في قدرة "الميرنغي" على العودة، مشددا على أن ريال مدريد يمتلك الشخصية اللازمة للانتصار في ميونخ.

وأتم بقوله: "ارتكبنا أخطاء كلفتنا الكثير، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لقلب الطاولة في ألمانيا".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، علما بأن بايرن حقق أول فوز على ريال مدريد منذ 14 عاما منذ انتصاره بنتيجة 2-1 في قبل نهائي موسم 2011-2012.