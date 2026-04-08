هتافات مسيئة للإسلام تسبق مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

أثارت جماهير أتلتيكو مدريد جدلا واسعا قبل ساعات قليلة من مباراة فريقها مع برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وتجمع مشجعو أتلتيكو قبل ساعات من اللقاء خارج فندق اللاعبين وهتفوا بشعارات معادية لبرشلونة، كما وجهوا هتافات مسيئة ضد الإسلام، في تكرار لما حدث في المباراة الودية السابقة بين منتخبي مصر وإسبانيا، التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة سبورت الكتالونية في مقطع فيديو للجماهير وهي تهتف "من لا يقفز فهو مسلم"، والتي استخدمت في إطار مهين خلال ودية مصر وإسبانيا.

وأصدر الناديان، برشلونة وأتلتيكو مدريد، بيانات تستنكر التمييز بكافة أشكاله، وتعهدا بالتعاون الكامل مع أي تحقيقات.

إهانات عنصرية للامين جمال

تأتي هذه الشعارات المعادية للإسلام أياما قليلة بعد تعرض جوهرة برشلونة لامين جمال لإهانات عنصرية جديدة أثناء مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة الجولة 30 من الليغا- وتمكن فيها فريقه من تحقيق فوز ثمين 2-1 وعاد بالنقاط الثلاث كاملة.

وأثناء المباراة وجد لامين نفسه ضحية لعبارات مسيئة وجهتها إليه "قلة من جماهير" أتلتيكو مدريد على حد وصف صحيفة "آس" (AS) الإسبانية.

حدث ذلك عندما كان لامين يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، حينها وجه إليه عدد من المشجعين القريبين من المكان إهانات. وقال أحد هؤلاء المشجعين "أنت قبيح جدا. اذهب إلى المغرب"، في إشارة منهم إلى أصول والده منير نصراوي.

وأكدت الصحيفة أن هذه العبارة هي واحدة من شتائم أخرى وجهتها جماهير "الروخي بلانكوس" للاعب لامين جمال أثناء المباراة.

هتافات مسيئة للإسلام

كما تأتي هذه الحوادث بعد أيام قليلة فقط من حادثة الهتافات المسيئة للإسلام أثناء المباراة الدولية الودية، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بين المنتخبين الإسباني والمصري على ملعب كورنيا إل برات.

إعلان

وفيها ردد عدد من المشجعين الإسبان هتافات مسيئة أبرزها "من لم يقفز فهو مسلم"، ولاقت إدانات شديدة من شخصيات ومؤسسات رياضية ورسمية إسبانية، في مقدمتها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي، وكذلك وزير العدل فيليكس بولانيوس.

وكان لامين جمال واحدا من اللاعبين الذين خرجوا للتنديد بتلك الهتافات، إذ شارك منشورا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" اعتبر فيه أن "السخرية من ديانة أمر مرفوض تماما".

وقال لامين "أنا مسلم، الحمد لله. البارحة في الملعب، سمع الهتاف من لم يقفز فهو مسلم. أعلم أنه كان موجها إلى الفريق المنافس وليس تجاهي بشكل شخصي، لكن بصفتي شخصا مسلما، يبقى ذلك قلة احترام وأمرا غير مقبول".

وتابع "أفهم أنه ليس جميع المشجعين يتصرفون بهذه الطريقة، لكن إلى أولئك الذين يرددون مثل هذه الهتافات، استخدام الدين للسخرية من الناس في الملعب يجعلك جاهلا وعنصريا".

وأضاف "وُجدت كرة القدم للاستمتاع وللتشجيع، لا لإهانة الناس بسبب هويتهم أو معتقداتهم. وأخيرا، شكرا للجماهير التي جاءت لدعمنا، نراكم في كأس العالم".