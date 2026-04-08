بالفيديو.. خطوة كبيرة لبايرن وأرسنال نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قطع بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي خطوة كبيرة نحو نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزهما خارج الديار على ريال مدريد الإسباني 2-1 وسبورتينغ البرتغالي 1-0 الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

ويقام الإياب الأربعاء المقبل في ميونيخ، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي مع باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب أو ليفربول الإنجليزي اللذين يلتقيان ذهابا غدا في باريس.

ولم يفز بايرن على النادي الملكي في مدريد منذ 2001 في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأم (1-0)، وقد خرج خاسرا من المواجهات الأربع الأخيرة بينهما، آخرها عام 2024 في نصف النهائي حين تعادلا ذهابا 2-2 في ميونيخ وفاز النادي الملكي إيابا 2-1 بهدفين في الثواني الأخيرة من خوسيلو.

ورغم أنه كان يلعب خارج الديار، كان بايرن الطرف الأفضل معظم أوقات المباراة.

فوز قاتل لأرسنال

وفي لشبونة، حذا أرسنال حذو بايرن بفوز قاتل على مضيفه سبورتينغ 1-0 بفضل البديلين البرازيلي غابريال مارتينيلي والألماني كاي هافيرتس، إذ صنع الأول الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب الإمارات في لندن، على أن يتواجه المتأهل من هذه المواجهة في نصف النهائي مع برشلونة الإسباني أو مواطنه أتلتيكو مدريد.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات عقب خروجه المفاجئ من مسابقة كأس إنجلترا على يد ساوثمبتون من الدرجة الثانية 1-2 السبت، وقبلها خسارته نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، حيث بات مرشحا لثنائية بدلا من رباعية نادرة.

وكانت أول وأخطر فرصة لسبورتينغ عندما تلقى الأوروغوياني ماكسيميليانو أراوخو كرة طويلة خلف الدفاع من العاجي عثمان ديومانديه، فكسر مصيدة التسلل وسددها قوية بيسراه من حافة المنطقة ردتها العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (6).

وتوغل المهاجم الموزمبيقي لسبورتينغ جيني كاتامو داخل المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية زاحفة تصدى لها حارس المرمى الدولي الإسباني دافيد رايا (12).

ورد أرسنال من ركلة حرة جانبية انبرى لها قائده النرويجي مارتن أوديغارد وأبعدها ديومانديه في توقيت مناسب إلى ركنية (14) انبرى لها نوني مادويكي مباشرة وارتدت من العارضة لإوديغارد الذي سددها بجوار القائم الأيسر (15).

وجرب أوديغارد حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس روي سيلفا (43).

ومرر أراوخو كرة على طبق من ذهب إلى ترينكاو داخل المنطقة فسدها زاحفة بجوار القائم الأيسر البعيد (57).

وسجل أرسنال هدفا عبر لاعب وسطه الدولي الإسباني مارتين سوبيميندي ألغي بداعي تسلل المهاجم السابق لسبورتينغ الدولي السويدي فيكتور يوكيريس (64).

وسدد كاتامو كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (78)، وكاد الدولي الموزمبيقي يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة ابعدها رايا إلى ركنية بصعوبة (83).

وسدد مارتينيلي، بديل لياندرو تروسار، كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها سيلفا (86).

وكاد كاتامو يفعلها بتسديدة إثر توغل داخل المنطقة لكن رايا تصدى لها (87).

وخطف هافيرتس، بديل أوديغارد، الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع عندما استغل كرة خلف الدفاع من مارتينيلي فهيأها لنفسه بيمينه وتابعها بيسراه داخل المرمى.

وهو الهدف الثالث لهافيرتس في أربع مباريات في المسابقة هذا الموسم.