برسالة مؤثرة.. أليو سيسيه يودع الجماهير الليبية ويعلن رحيله

AL KHOR, QATAR - DECEMBER 04: Aliou Cisse, Head Coach of Senegal, looks on prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between England and Senegal at Al Bayt Stadium on December 04, 2022 in Al Khor, Qatar.
السنغالي أليو سيسي يعلن رحيله عن المنتخب الليبي الذي تعاقد معه في مارس 2025 (غيتي)
Published On 8/4/2026

أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه استقالته من تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم رغم أن عقده كان يمتد حتى عام 2027، وذلك عبر بيان رسمي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا نهاية مشواره مع "فرسان المتوسط".

وأوضح سيسيه أن مارس/آذار الماضي مثل محطته الأخيرة مع المنتخب، واصفا تجربته بأنها كانت "مغامرة غنية جدا" على المستويين المهني والشخصي، مشيرا إلى أنه لم يشأ الرحيل دون توجيه رسالة وداع.

ولم يكشف سيسيه السبب الحقيقي وراء استقالته، بينما أشارت تقارير إلى أن سبب الاستقالة هو تأخر مستحقاته المالية لعدة أشهر، وهو ما يُرجّح أنه أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لاتخاذ قرار مغادرة قيادة المنتخب الليبي.

ووجه المدرب السنغالي رسالة إلى الطاقم الفني واللاعبين، عبر فيها عن فخره بما تحقق رغم التحديات، قائلا إنه يؤمن بقدرات الفريق ويثق في مواصلة تقدمه خلال المرحلة المقبلة.

كما خص الجماهير الليبية برسالة شكر، مثمنا حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي حظي به، مؤكدا أنه لن ينسى تلك المشاعر، وأن المنتخب سيظل قادرا على الاعتماد على جماهيره.

واختتم سيسيه بيانه بتمنياته بالتوفيق للمنتخب الليبي في الاستحقاقات القادمة. بينما لم ينشر الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد أي بيان للتوضيح.

تولى سيسيه العارضة الفنية للمنتخب الليبي في شهر مارس 2025، وخاض مع المنتخب الليبي 10 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، 5 تعادلات، وهزيمتين.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

