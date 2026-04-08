برسالة مؤثرة.. أليو سيسيه يودع الجماهير الليبية ويعلن رحيله

أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه استقالته من تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم رغم أن عقده كان يمتد حتى عام 2027، وذلك عبر بيان رسمي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا نهاية مشواره مع "فرسان المتوسط".

وأوضح سيسيه أن مارس/آذار الماضي مثل محطته الأخيرة مع المنتخب، واصفا تجربته بأنها كانت "مغامرة غنية جدا" على المستويين المهني والشخصي، مشيرا إلى أنه لم يشأ الرحيل دون توجيه رسالة وداع.

ولم يكشف سيسيه السبب الحقيقي وراء استقالته، بينما أشارت تقارير إلى أن سبب الاستقالة هو تأخر مستحقاته المالية لعدة أشهر، وهو ما يُرجّح أنه أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لاتخاذ قرار مغادرة قيادة المنتخب الليبي.

ووجه المدرب السنغالي رسالة إلى الطاقم الفني واللاعبين، عبر فيها عن فخره بما تحقق رغم التحديات، قائلا إنه يؤمن بقدرات الفريق ويثق في مواصلة تقدمه خلال المرحلة المقبلة.

كما خص الجماهير الليبية برسالة شكر، مثمنا حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي حظي به، مؤكدا أنه لن ينسى تلك المشاعر، وأن المنتخب سيظل قادرا على الاعتماد على جماهيره.

واختتم سيسيه بيانه بتمنياته بالتوفيق للمنتخب الليبي في الاستحقاقات القادمة. بينما لم ينشر الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد أي بيان للتوضيح.

تولى سيسيه العارضة الفنية للمنتخب الليبي في شهر مارس 2025، وخاض مع المنتخب الليبي 10 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، 5 تعادلات، وهزيمتين.