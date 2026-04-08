شاهد.. السد يضع قدما على منصة التتويج بالدوري القطري

وضع نادي السد قدماً على منصة التتويج بلقب الدوري القطري للمحترفين، بعدما استعاد توازنه عقب خسارتين وتعادل في مبارياته الثلاث الماضية، وحقق فوزاً مهماً بنتيجة 3-1 على السيلية، اليوم الأربعاء، في الجولة الحادية والعشرين قبل الأخيرة، مستفيداً في الوقت ذاته من خسارة أقرب ملاحقيه الشمال بهدفين دون رد أمام الشحانية.

وجاءت الجولة التي أقيمت مبارياتها في توقيت واحد حافلة بالإثارة، حيث تعادل الغرافة مع الوكرة 3-3، وفاز الريان على أم صلال بثلاثية نظيفة، وتغلب الأهلي على الدحيل 2-1، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة العربي وقطر.

وفي استاد البيت، فرض السد أفضليته مبكراً وافتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر أكرم عفيف بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يعود اللاعب نفسه ويعزز التقدم مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 48 مستفيداً من تمريرة طولية من روبرتو فيرمينو، لينطلق ويسدد كرة منخفضة سكنت الشباك.

وكاد عفيف أن يوقع على الثلاثية في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، غير أن حارس السيلية فهد يونس تألق في التصدي لها.

وأضاف السد الهدف الثالث في الدقيقة 70 بواسطة فيرمينو بعد تمريرة من باولو أوتافيو.

بينما سجل السيلية هدفه الوحيد في الدقيقة 80 عبر أنور الغازي مستغلاً ارتباك الدفاع.

وبهذا الفوز، رفع السد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق إلى خمس نقاط عن الشمال، الذي لا تزال تنتظره مباراة مؤجلة أمام قطر قبل المواجهة المرتقبة أمام السد في الجولة الأخيرة، فيما بات السيلية قريباً من الهبوط بعد تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الأخير.