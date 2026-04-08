أوليسي نجم بايرن يكتب التاريخ في معقل ريال مدريد

حقق الفرنسي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ إنجازا استثنائيا بين مواطنيه خلال القرن الحادي والعشرين، بعد تألقه اللافت أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وساهم أوليسي أمس في الفوز الثمين الذي حققه فريقه بايرن ميونخ على ريال مدريد 2-1 في القمة الأوروبية التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب دور ثمن النهائي من البطولة العريقة.

أوليسي نجم بايرن يكتب التاريخ

وقدّم أوليسي تمريرة حاسمة سجل منها زميله الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني للعملاق البافاري وذلك قبل انقضاء الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني.

ووصل أوليسي (24 عاما) إلى تمريرته الحاسمة رقم 25 مع بايرن ميونخ في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري 2024-2025.

وبات أوليسي أول لاعب فرنسي يصل إلى هذا الرقم غير المسبوق في موسم واحد مع ناد في الدوريات الكبرى بالقارة العجوز (ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا)، خلال القرن الحادي والعشرين.

وذكرت صحيفة ليكيب (L’Equipe) الفرنسية أن أوليسي تجاوز الرقم السابق الذي كان بحوزة مواطنه فرانك ريبيري، الذي صنع 24 هدفا مع بايرن ميونخ أيضا، وذلك بموسم 2011-2012.

وبإمكان أوليسي تعزيز هذا الرقم الأسطوري خاصة وأنه تبقى لفريقه 8 مباريات على الأقل خلال الموسم الحالي، وقد تزيد في حال تخطى بايرن ميونخ عقبتي ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وباير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا.

أوليسي تألق أمام ريال مدريد

في الأثناء أشادت صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية بالمستوى الكبير الذي يقدّمه أوليسي منذ بداية الموسم، والذي توّجه بأداء رائع ضد ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن "أوليسي قدّم أداء استثنائيا في ملعب سانتياغو برنابيو أكد من خلاله مكانته كأحد أكثر اللاعبين تألقا في الساحة الأوروبية في الوقت الراهن".

وأضافت "لقد قدّم عرضا كرويا مذهلا في أحد أهم الملاعب في العالم، رفع من خلاله مكانته إلى مستوى جديد بالتوازي مع ارتفاع قيمته السوقية منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2024″، علما بأنه انضم للعملاق البافاري قادما من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار).

وارتفعت القيمة السوقية لأوليسي إلى 140 مليون يورو (نحو 151 مليون دولار) وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير، ليصبح سادس أعلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية بعد لامين جمال، إيرلنغ هالاند، كيليان مبابي، بيدري وفينيسيوس جونيور على التوالي.

وتحوّل أوليسي إلى "كابوس حقيقي" لمدافعي ريال مدريد خاصة ألفارو كاريراس الذي لم يتمكن من الحد من خطورته في أكثر من لقطة.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على سانت باولي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ29 من الدوري الألماني، وبعدها يستقبل ريال مدريد يوم 15 أبريل/نيسان الجاري على ملعبه أليانز أرينا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.