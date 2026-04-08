حاسوب "أوبتا" العملاق يتوقع الفائز من برشلونة وأتلتيكو في ربع نهائي أبطال أوروبا

كشف حاسوب "أوبتا" العملاق عن ملامح الصراع الرقمي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي النادي الكتالوني نظيره أتلتيكو مدريد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو.

وفقاً للبيانات التي استعرضتها شبكة "أوبتا"، يمتلك برشلونة الأفضلية في التأهل إلى نصف النهائي بنسبة ترجيحية تصل إلى 68.29%.

وتعتمد تلك البيانات على الأداء الهجومي المتصاعد، ونسبة الاستحواذ، والقدرة على خلق الفرص التي أظهرها البلاوغرانا هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" أظهر "البلوغرانا" أداء قويا في منافسات دوري أبطال أوروبا، بهجوم سلس وقدرة ملحوظة على السيطرة على المباريات.

مع ذلك، تظل نقطة ضعف برشلونة تتمثل في عدم ثبات الأداء الدفاعي في المباريات الحاسمة.

أتلتيكو مدريد يتحدى البيانات

في المقابل، أوضحت أرقام "أوبتا" أن فرصة أتلتيكو مدريد في التأهل إلى نصف النهائي نسبتها 31.71%.

لكنها تؤكد أن فريق دييغو سيميوني يخوض المواجهة متسلحا بروحه التنافسية بالاعتماد على صلابته الدفاعية، وفعاليته الهجومية، وقدرته الفائقة على الصمود في الأدوار الإقصائية.

وتحذر صحيفة "ماركا" برشلونة من أن أتلتيكو مدريد يظل من أصعب الفرق التي يمكن لأي خصم مواجهتها تحت الضغط. رغم أنه ليس المرشح الأوفر حظًا على الورق مقارنة بالأندية الكبيرة الأخرى.