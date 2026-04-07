رئيس كاف في السنغال.. ماذا يحمل موتسيبي في حقيبته؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء، أن رئيسه باتريس موتسيبي سيقوم غدًا الأربعاء بزيارة رسمية إلى السنغال، تهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي وتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يجتمع موتسيبي مع رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، في إطار التنسيق بين القيادات السياسية والرياضية لدعم المشاريع الكروية الطموحة التي تقودها السنغال بوصفها واحدة من القوى الكروية الكبرى في أفريقيا.

وتشمل أجندة الزيارة أيضًا عقد اجتماع عمل مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية، والمسابقات القارية، وبرامج التطوير التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية.

وتأتي هذه التحركات ضمن الجولات التفقدية التي يحرص عليها موتسيبي لتعزيز الروابط مع الدول الأعضاء، والاطلاع عن كثب على واقع اللعبة، وضمان مواءمة الخطط الاستراتيجية للكاف مع تطلعات الاتحادات المحلية.

ولم يوضح الموقع الرسمي للكاف ما إذا كانت الزيارة ستتناول مسألة تجريد المنتخب السنغالي من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 ومنح اللقب للمغرب، بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للكاف بشأن انسحاب "أسود التيرانغا" مؤقتًا من الملعب خلال نهائي البطولة القارية.