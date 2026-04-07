أسعار وضوابط تذاكر مباريات منتخب مصر في مونديال 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في الدور الأول من بطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وسيلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأوضح البيان الصادر اليوم الثلاثاء أسعار تذاكر مباريات مصر في مرحلة المجموعات، حيث تراوحت أسعار تذاكر المباراة الأولى أمام بلجيكا يوم 15 يونيو/حزيران بين 200 و440 و550 دولاراً.

أما مباراة نيوزيلندا المقرر لها يوم 21 يونيو/حزيران، تتراوح أسعارها بين 155 و420 و500 دولار للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

وبشأن مباراة الجولة الثالثة بين مصر وإيران يوم 26 يونيو/حزيران، تتراوح أسعارها بين 200 و440 و550 دولاراً للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

ضوابط بيع التذاكر

كما أشار اتحاد الكرة المصري في بيانه إلى تسعة ضوابط بشأن آلية بيع تذاكر المباريات، أولها أن التذاكر ستكون مخصصة للجماهير المصرية فقط ولا تعد مستندا للحصول على تأشيرات الدخول للدول المستضيفة، وثانيها تخصيص 4 تذاكر فقط بحد أقصى لكل فرد.

وتابع أنه سيتم تخصيص التذاكر وفقا لأسبقية سداد قيمتها وقيمة التذاكر غير مستردة والأولوية للذين يحملون تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، وسيستقبل الاتحاد طلبات الحجز والسداد بمقره بمدينة 6 أكتوبر يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى 4:00 عصرا بالتوقيت المحلي.

ونوه اتحاد الكرة المصري أيضا إلى أن الراغب في الحجز سيقوم بتعبئة طلب شراء التذاكر وفقا لبيانات جواز السفر، والحصول على إذن دفع، وسيتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأمريكي من خلال الحساب البنكي للاتحاد، تمهيدا لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وأكد أيضا أنه ستتم إجراءات الحجز والسداد خلال الفترة من 14 أبريل/نيسان الحالي وحتى 24 أبريل/نيسان، أو حتى نفاد التذاكر، أيهما أقرب، سيتم إرسال التذاكر المشتراة على البريد الإلكتروني الشخصي لمشتري التذكرة، وستطبق جميع الشروط والأحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي (FIFA) بشأن تذاكر المباريات.