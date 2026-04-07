مباراة الهلال ضد الخلود بالدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

يتطلع الهلال الوصيف إلى تقليص الفارق مع النصر المتصدر عندما يواجه ضيفه الخلود غدا الأربعاء في مباراة مقدّمة لحساب المرحلة 29 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال ضد الخلود يوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2026، بملعب المملكة أرينا بالرياض.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، (20:00) بتوقيت مصر و(19:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الخلود

تبث قنوات ثمانية حصريا منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سلسلة اللاهزيمة

وعلى الرغم من أن الهلال واصل سلسلة اللاهزيمة منذ بداية الموسم، وقع في فخ التعادل للمرة الثامنة في 27 مباراة ضمن الدوري.

ويعلم "الزعيم" أنه غذا خسر لقاء الخلود، قد يبتعد 11 نقطة عن النصر بعد عودته من المشاركة الآسيوية، مع خوضه مباراة أقل، في حال فوز "العالمي" في مباراتيه أمام الأخدود والاتفاق في المرحلتين 28 و29.

كما أن الهلال بات مهددا بخسارة المركز الثاني أيضا، إذ لا يتقدم على الأهلي الثالث سوى بفارق الأهداف.

المواجهات السابقة بين الهلال والخلود

فوز الهلال في المواجهات الثلاث السابقة: