ماغواير يجدد ولاءه لمانشستر يونايتد حتى 2027

مدد هاري ماغواير عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لمدة عام واحد، اليوم الثلاثاء، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا إضافية.

وكان عقد مدافع المنتخب الإنجليزي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال جايسون ويلكوكس، مدير الكرة: "هاري يجسد العقلية والصلابة المطلوبة للتألق مع مانشستر يونايتد. إنه المحترف المثالي الذي يقدم خبرة وقيادة لا تقدر بثمن لفريقنا الشاب والطموح".

وانضم ماغواير لمانشستر يونايتد من ليستر سيتي في عام 2019 مقابل 97 مليون دولار، حيث كان مبلغا قياسيا عالميا لمدافع. وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع النادي وشارك في 266 مباراة.

وكان يبدو أن المدافع البالغ من العمر 33 عاما بصدد الرحيل في عام 2023 بعدما خسر مركزه تحت قيادة المدرب السابق إريك تن هاغ. ومنذ ذلك الوقت أصبح لاعبا رئيسيا وتم استدعاؤه للمنتخب الإنجليزي قبل منافسات بطولة كأس العالم.

وقال ماغواير: "تمثيل مانشستر يونايتد هو أعظم شرف يمكن أن أحظى به. إنها مسؤولية تجعلني وعائلتي نشعر بالفخر كل يوم. أنا سعيد بتمديد مسيرتي في هذا النادي الرائع لتستمر على الأقل ثماني مواسم، ومواصلة اللعب أمام جمهورنا المميز لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معا".