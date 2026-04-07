فيفا يفتح إجراء تأديبيا ضد هتافات جمهور إسبانيا "المعادية للإسلام" في مباراة مصر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء لوكالة فرانس برس، أنه فتح إجراء تأديبيا بحق الاتحاد الإسباني للعبة ضد الهتافات العنصرية "المعادية للإسلام" التي وصمت المباراة الدولية الودية أمام مصر الأسبوع الماضي في برشلونة.

وتخللت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبين ضمنا التأهل إلى كأس العالم 2026 وأقيمت في كورنيّا على ملعب نادي إسبانيول، هتافات معادية للإسلام "من لا يقفز فهو مسلم" رددها جزء من الجماهير الإسبانية.

حادث جديد أثار موجة غضب في البلاد، وأدى إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة الكاتالونية.

وندد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيس خصوصا بما وصفه بـ"حادث غير مقبول"، مشيرا إلى "أقلية" من مشجعين "شوّهوا" صورة إسبانيا التي ستنظم كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال والمغرب، البلد الذي يشكل المسلمون فيه غالبية السكان.

وكان موهبة برشلونة الواعد ونجم "لا روخا" لامين جمال، وهو مسلم أيضا، ندد بدوره بـ"قلة احترام لا تطاق".

ورغم جهود السلطات وصدور أحكام قضائية عدة، تشكل هذه القضية مثالا جديدا على صعوبات كرة القدم الإسبانية في القضاء على العنصرية داخل الملاعب وعلى أرضية الميدان، حيث تكاثرت الحوادث في الأشهر الأخيرة.

ويعد النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس الذي بات رمزا لمكافحة التمييز في عالم كرة القدم، الهدف الأكثر تكرارا لهذه الانتهاكات منذ وصوله إلى مدريد عام 2018. لكن جزءا فقط من هذه الحوادث أدى إلى فرض عقوبات.