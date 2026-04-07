طيف رونالدو يخيم على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مع انطلاق صافرة البداية لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، يعود إلى الواجهة إرث تاريخي تركه الأسطورة كريستيانو رونالدو، يبدو أنه سيظل صامدا أمام طموحات المهاجمين الحاليين في القارة العجوز.

تؤكد الإحصائيات التاريخية أن رونالدو هو الهداف المطلق للأدوار الحاسمة (بدءا من ربع النهائي وصولا للنهائي) برصيد 42 هدفا، وهو رقم يبتعد فيه بفارق هائل عن أقرب منافسيه الأسطورة ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني برصيد 20 هدفا.

جدول هدافي "ربع النهائي وما بعده"

كريستيانو رونالدو 42 هدفا

ليونيل ميسي 20 هدفا

كريم بنزيمة 17 هدفا

روبرت ليفاندوفسكي 15 هدفا

توماس مولر 13 هدفا

راؤول غونزاليس 12 هدفا

فرانك لامبارد /ديديه دروغبا 11 هدفا

واين روني 10 أهداف

فينيسيوس جونيور 9 أهداف

ورغم أن القائمة ضمت ليفاندوفسكي وفينيسيوس اللاعبين الوحيدين النشطين، إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمامهما للوصول إلى إنجاز رونالدو.

وتقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة مباراتان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يصطدم ريال مدريد بضيفه بايرن ميونخ، ويحل أرسنال الإنجليزي ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي.