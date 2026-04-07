"صمود البيض".. تقليد غريب في الدوري الليتواني لكرة القدم

شهدت الملاعب الليتوانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري واقعة فريدة من نوعها، حيث تخلت أطقم التحكيم في الدوري الممتاز (إيه ليغا A Lyga) عن استخدام العملة المعدنية التقليدية لإجراء القرعة قبل بداية المباريات، واستبدلتها بتقليد شعبي يعود لثقافات دول البلطيق بمناسبة عيد الفصح.

استقبل حكام المباريات قادة الفرق في وسط الملعب حاملين سلالا من بيض "الفصح" الملون. وبدلاً من اختيار "وجه أو ظهر" العملة، طُلب من القادة خوض تحدي "صمود البيض"، حيث يقوم كل قائد باختيار بيضة وضربها ببيضة الخصم؛ ومن يمتلك البيضة الأكثر صلابة التي لا تتعرض للكسر، يمنحه الحكم حق اختيار ركلة البداية أو جهة الملعب.

وقد تصدرت لقطات مباراة القمة بين إف كيه غالغريس فيلنيوس (FK Žalgiris Vilnius) وإف كيه كاونو غالغريس (FK Kauno Žalgiris) وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر القادة وهم يمارسون هذا التقليد بروح رياضية قبل انطلاق صافرة البداية.

وبحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، يتم استخدام عملة معدنية قبل أي لقاء لإجراء قرعة، ويختار الفائز ركلة البداية أو نصف الملعب المفضل لديه في الشوط الأول.

ولم تنعكس أجواء العيد إيجابا على أصحاب الأرض في العاصمة، حيث نجح فريق إف كيه كاونو غالغريس (FK Kauno Žalgiris) في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة عريضة قوامها ثلاثة أهداف دون رد (0-3)، مؤكداً تفوقه الفني الواضح خلال مجريات اللقاء.