شباب بلوزداد ضد الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد ضد الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مواجهة قوية بين ممثلي الجزائر ومصر في البطولة القارية، نستعرض موعدها وقنوات البث المباشر الناقلة لها.

شباب بلوزداد ضد الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.. الموعد

يستقبل شباب بلوزداد الجزائري نادي الزمالك المصري مساء الجمعة القادم 10 أبريل/نيسان 2026 المقبل بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وتنطلق مباراة شباب بلوزداد ضد الزمالك الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية، (21:00) بتوقيت مصر و(20:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات بين سبورتس عبر قناة:

beIN SPORTS 3

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

قائمة الزمالك في الجزائر

وصل وفد نادي الزمالك برئاسة هشام نصر، اليوم الثلاثاء إلى الجزائر. وضمت قائمة المدرب المصري معتمد جمال الأسماء التالية:

حراسة المرمى : محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، أحمد فتوح، محمود حمدي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، عمر جابر، محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، محمد السيد،عبد الله السعيد، آدم كايد، أحمد عبد الرحيم، أحمد شريف، خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي، عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

شباب بلوزداد يفاوض موسيماني

تتجه الأنظار في الجزائر نحو إمكانية تعاقد شباب بلوزداد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في خطوة قد تشكل تحولًا مهمًا في مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، دخلت إدارة النادي في مفاوضات متقدمة مع موسيماني لتولي القيادة الفنية، بعدما تجاوزت الاتصالات مرحلة جسّ النبض إلى مناقشات أكثر جدية، في ظل رغبة واضحة من الطرفين في إتمام الاتفاق.

ويحظى اسم المدرب السابق للأهلي المصري باهتمام واسع من جماهير بلوزداد، التي ترى في التعاقد معه إضافة قوية للفريق، بالنظر إلى خبرته القارية وسجله الحافل بالإنجازات.

وكان شباب بلوزداد قد سحق منافسه ترجي مستغانم في الدوري الجزائري بسباعية نظيفة، ليفتح ملف المنافسة الأفريقية.