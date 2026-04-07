بكاء الطليان يفرح الميرينغي.. مصادفة تاريخية تدعم تتويج الريال بدوري الأبطال

لا يمر ريال مدريد الإسباني بأفضل مستوياته خلال الموسم الحالي، ويواجه تحديا صعبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، لكن نبوءة ومصادفة تاريخية مرتبطة بمنتخب إيطاليا، تمنح أنصاره بعض الأمل في التتويج باللقب القاري الشهير.

وفشل منتخب إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم القادمة التي تقام الصيف المقبل، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي، ليغيب عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

مصادفة تاريخية تدعم ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن عدم بلوغ منتخب إيطاليا كأس العالم يعني الفرحة لجماهير ريال مدريد، الذي ينجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا في كل مرة لا يشارك فيها "الآتزوري" بالمونديال، وقد حدث ذلك بالفعل في 3 مناسبات سابقة.

وغابت إيطاليا عن النسخة الأولى من كأس العالم التي أُقيمت في أوروغواي عام 1930، وهي فترة سبقت انطلاق البطولة الأوروبية الأقوى بأكثر من عقدين.

أما المرة الثانية التي فشلت فيها إيطاليا في بلوغ كأس العالم فكانت مونديال السويد 1958، بعد أن احتل الفريق المركز الثاني خلف أيرلندا الشمالية بالمجموعة الثامنة في التصفيات الأوروبية.

وفي ذلك العام حصد ريال مدريد لقبه التاريخي الثالث في دوري الأبطال الذي كان يُعرف حينها باسم كأس أوروبا، عقب فوزه في النهائي على ميلان 3-2 بعد التمديد.

وتكرر الأمر ذاته حين فشلت إيطاليا في بلوغ مونديال روسيا 2018 عقب خسارتها أمام السويد 0-1 في مجموع مباراتي الملحق الأوروبي.

وفي ذلك العام حقق ريال مدريد إنجازا غير مسبوق في التاريخ الحديث لدوري الأبطال، إذ حصد اللقب الثالث له على التوالي، والـ13 تاريخيا، عقب فوزه في النهائي على ليفربول 3-1.

وبعد 4 سنوات من ذلك لاقت إيطاليا المصير ذاته، لكن هذه المرة أمام منتخب متواضع اسمه مقدونيا الشمالية، الذي هزمه بهدف دون رد في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

وبالتزامن مع ذلك كان ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي يشق طريقه نحو لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال، وقد تحقق ذلك بالفعل بالفوز في النهائي على ليفربول مرة أخرى بهدف وحيد سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تساءلت الصحيفة "هل يمهّد ذلك الطريق نحو اللقب الـ16 لريال مدريد؟".

ويصطدم ريال مدريد ببايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، وإذا نجح في تجاوزه فإنه سيواجه المتأهل من باريس سان جيرمان حامل اللقب وليفربول في نصف النهائي.

وإذا تمكن ريال مدريد من وصول النهائي فإنه سيواجه الفريق المتأهل من المسار الآخر من بين أرسنال وسبورتنغ لشبونة وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.