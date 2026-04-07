تنحى قبل وفاته بـ5 أيام.. رحيل أسطورة رومانيا عن 80 عاما

ISTANBUL, TURKEY - MARCH 26: Mircea Lucescu, Head Coach of Romania, looks on during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Türki̇ye and Romania at Besiktas Park on March 26, 2026 in Istanbul, Turkey.
آخر ظهور للمدرب لوتشيسكو كان مع رومانيا ضمن ملحق مونديال 2026 عن قارة أوروبا (غيتي إيميجز)
Published On 7/4/2026

توفي اليوم الثلاثاء في العاصمة الرومانية بوخارست أسطورة كرة القدم ميرتشا لوتشيسكو عن 80 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب كلاعب ومدرب فذ ترك بصمة لا تمحى في تاريخ اللعبة.

وأكد مستشفى بوخارست الجامعي للطوارئ خبر وفاة لوتشيسكو، الذي نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية صباح يوم الجمعة الماضي.

ويعد لوتشيسكو رمزا وطنيا في رومانيا وأحد أنجح المدربين واللاعبين في تاريخ البلاد حيث كان له الفضل الأول في قيادة المنتخب الروماني للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 1984.

ووصف مستشفى بوخارست الجامعي لوتشيسكو بأنه رمز نشأت على صورته أجيال كاملة من الرومانيين وسيظل محفورا في قلوبهم كواحد من العظماء الذين رفعوا اسم رومانيا عاليا في المحافل الدولية.

وخاض لوتشيسكو مسيرة تدريبية طويلة وحافلة حيث كان يقضي ولايته الثانية في قيادة المنتخب الروماني حتى تنحى عن منصبه يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال التدريبات.

وتوفي لوتشيسكو بعد أيام قليلة من إخفاق رومانيا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم إثر الخسارة أمام تركيا في الملحق الفاصل.

وخلال مسيرته كلاعب، حفر لوتشيسكو اسمه بحروف من ذهب عندما حمل شارة قيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم عام 1970 كما تميزت رحلته التدريبية بالتنوع والنجاح، في مختلف أنحاء القارة الأوروبية حيث قاد رومانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية وحقق العديد من الألقاب مع الأندية التي أشرف على تدريبها.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

