عاد النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي بسبب جفاف شديد، إلى ناديه مينيسوتا يونايتد الأمريكي لكرة القدم، أمس الاثنين، لمواصلة استعادة جاهزيته للمباريات.

وأعلن الفريق أن رودريغيز حضر إلى مقر التدريبات لخوض حصة عودة تدريجية تحت المتابعة. وستتم عملية إعادة دمجه في التدريبات الجماعية الكاملة بإشراف كامل من الجهاز الطبي لنادي مينيسوتا يونايتد.

ولعب رودريغيز (35 عاما) لمنتخب كولومبيا في مباراة ودية أمام المنتخب الفرنسي يوم 29 مارس/آذار الماضي ـ عندما بدأت أعراض الجفاف.

وأضاف الفريق أنه جرى إدخاله إلى المستشفى بعد يومين لمواصلة المراقبة وتلقي العلاج بالسوائل عبر الوريد. ومنذ خروجه من المستشفى بعد إقامة استمرت ثلاثة أيام، واصل رودريغيز التعافي في منزله تحت إشراف طبي مستمر.

وأكد نادي مينيسوتا يونايتد أن الجهاز الطبي للفريق "يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي دليل سريري أو مخبري على الإصابة بانحلال الربيدات"، في إشارة إلى حالة نادرة لكنها قد تهدد الحياة، حيث يمكن أن تتحلل العضلات نتيجة الإجهاد المفرط أو لأسباب أخرى.

ولم يلعب رودريغيس، هداف كأس العالم 2014، سوى 39 دقيقة هذا العام مع مينيسوتا يونايتد الذي انضم إليه في فبراير/شباط، بسبب الإصابات.