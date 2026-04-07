11 لاعبا مهددا بالغياب عن الإياب في قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أشهر الحكم 10 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء خلال المواجهة الأخيرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد (غيتي)
Published On 7/4/2026

في مواجهة لا تقبل الأخطاء، يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط حسابات معقدة تتجاوز الجانب الفني إلى الانضباط داخل الملعب.

ويخوض الفريقان المباراة على أرض كامب نو تحت ضغط كبير، إذ يواجه 11 لاعبًا خطر الغياب عن مباراة الإياب المقررة في ملعب ميتروبوليتانو يوم 14 أبريل/نيسان، في حال حصولهم على بطاقة صفراء.

أتلتيكو الأكثر عرضة للخطر

يملك فريق المدرب دييغو سيميوني العدد الأكبر من اللاعبين المهددين وهم:

  • تياغو ألمادا
  • روبن لو نورمان
  • كليمان لونغليه
  • ماركوس يورينتي
  • مارك بوبيل
  • ماتيو روجيري
  • جوليانو سيميوني

كما يُعد بابلو باريوس ضمن القائمة، لكنه مصاب حاليًا، ما يقلل من احتمال تأثره. وحتى المدرب سيميوني نفسه مهدد بالغياب عن دكة البدلاء في الإياب إذا تلقى بطاقة.

لاعبو أتلتيكو مدريد (من اليمين) بايينا، ألفاريز، لونورمون، لونغلي وسورلوث بعد مواجهة برشلونة بالدوري الإسباني (رويترز)

حذر في صفوف برشلونة

في المقابل، يواجه برشلونة خطر فقدان 4 لاعبين:

  • لامين جمال
  • فيرمين لوبيز
  • جيرارد مارتين
  • مارك كاسادو

وتكمن خطورة الوضع في أن بعض هؤلاء اللاعبين مرشحون للعب أساسيين، ما يزيد من تعقيد حسابات المدرب هانسي فليك، خاصة في ظل إصابات مؤثرة في الفريق مثل غياب جول كوندي وأليخاندرو بالدي، إضافة إلى الشكوك حول جاهزية فرينكي دي يونغ.

فيرمين ومارتن وبرنال لاعبو برشلونة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (غيتي)

لا تبدو المواجهة مجرد صراع على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بل أيضًا اختبارًا لقدرة الفريقين على إدارة الضغط وتجنب البطاقات، في ظل أهمية الحفاظ على أكبر عدد ممكن من اللاعبين لموقعة الإياب الحاسمة في مدريد.

المصدر: الصحافة الإسبانية

