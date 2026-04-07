المصري البورسعيدي يعلن رحيل مدربه التونسي نبيل الكوكي

الكوكي تولى تدريب المصري البورسعيدي في يونيو/حزيران الماضي (المصري- فيسبوك)
Published On 7/4/2026

قال المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء إن مدربه التونسي نبيل الكوكي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه مدربا للفريق المنافس في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

وخسر المصري 4-1 أمام الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري يوم الأحد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وأضاف المصري في بيان عبر حسابه على فيسبوك "وافق مجلس إدارة النادي على الاعتذار الذي تقدم به التونسي نبيل الكوكي مدرب الفريق الأول للكرة بالنادي ومعه جهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه".

ووجهت إدارة النادي الشكر للمدرب وجهازه المعاون على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وتولى الكوكي تدريب المصري البورسعيدي في يونيو/حزيران الماضي، وبلغ معه دور الثمانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يودع البطولة أمام شباب بلوزداد الجزائري، كما خرج من دور 16 في كأس مصر.

المصدر: رويترز

