المصري البورسعيدي يعلن رحيل مدربه التونسي نبيل الكوكي

قال المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء إن مدربه التونسي نبيل الكوكي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه مدربا للفريق المنافس في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

وخسر المصري 4-1 أمام الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري يوم الأحد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وأضاف المصري في بيان عبر حسابه على فيسبوك "وافق مجلس إدارة النادي على الاعتذار الذي تقدم به التونسي نبيل الكوكي مدرب الفريق الأول للكرة بالنادي ومعه جهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه".

ووجهت إدارة النادي الشكر للمدرب وجهازه المعاون على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وتولى الكوكي تدريب المصري البورسعيدي في يونيو/حزيران الماضي، وبلغ معه دور الثمانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يودع البطولة أمام شباب بلوزداد الجزائري، كما خرج من دور 16 في كأس مصر.