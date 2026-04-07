نادي النخبة الأمريكي للغولف يرفض عضوية ترمب

كشف مدرب الغولف الشهير بوتش هارمون عن أسباب عدم قبول انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعضوية نادي "أوغستا الوطني" المرموق، موضحاً أن شخصية ترمب لا تتوافق مع المعايير الصارمة لهذا النادي الرياضي العريق.

ويعرف نادي أوغستا ناشونال للغولف بأنه نادي الصفوة للعبة الغولف، وهو يقع في أوغستا بالولايات المتحدة، ويستضيف بشكل سنوي بطولة الماسترز للغولف.

أوضح هارمون (82 عاماً)، الذي يعرف ترمب منذ صغره، أن استبعاد الأخير يعود لطبيعة شخصيته "المغرورة"، حيث صرح لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية: "أعتقد أنكم تستطيعون الإجابة بأنفسكم. إنه مغرور. لا أظن أنه يناسب مواصفات عضو في أوغستا".

وأضاف موضحاً أن الأمر لا يتعلق بالمنصب السياسي: "كونه (ترمب) الرئيس لا علاقة له بالأمر، فهناك العديد من الرؤساء الآخرين الذين مارسوا الغولف وهم ليسوا أعضاء في النادي. كلينتون وأوباما مارسا الغولف. أعتقد أن شخصيته ببساطة لا تتوافق مع هذا النادي تحديداً. هذا أقصى ما يمكنني قوله من باب الحيطة والحذر".