عودة كين وغائب وحيد عن المران الأخير لبايرن قبل موقعة الريال

شارك القناص الإنجليزي هاري كين اليوم الإثنين في الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه بايرن ميونخ الألماني قبل خوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على ملعب ريال مدريد الإسباني غدا الثلاثاء.

وغاب كين عن المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فرايبورغ بنتيجة 3-2 في الدوري الألماني يوم السبت الماضي بسبب مشاكل في الكاحل، لكن من المتوقع أن يكون متاحا للمواجهة المرتبقة غدا الثلاثاء في إسبانيا.

عودة كين لتدريبات بايرن

وأفاد نادي بايرن ميونخ أن جميع اللاعبين شاركوا في المران باستثناء سفين أولرايش الذي يعاني من تمزق عضلي.

وتعود آخر مواجهة جمعت بين الناديين إلى عام 2024 في الدور نصف النهائي عندما تفوق ريال مدريد في مجموع المباراتين، بينما لم يتمكن الفريق البافاري من الفوز على العملاق الإسباني منذ عام 2012.

وقال لاعب وسط بايرن ميونخ ليون غوريتسكا في مقابلة نشرت مطلع الأسبوع "لم نحقق الكثير من النجاح ضد ريال مدريد مؤخرا، ونريد بشدة تغيير هذه الإحصائيات الخاصة بالسنوات الأخيرة"

وأضاف "هو فريق من طراز عالمي ويمتلك جودة فردية مذهلة على أرض الملعب، وقد مر ببعض اللحظات الجيدة جدا وكذلك بعض اللحظات السيئة هذا الموسم، وفي الوقت الحالي لا تعرف أبدا ما الذي ستحصل عليه منه".

ومع ذلك يثق غوريتسكا في قدرة بايرن ميونخ على الفوز بكل شيء هذا الموسم، حيث لا يزال الفريق ينافس على ألقاب الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح لاعب الوسط الدولي "اللاعبون المناسبون في المكان المناسب، مع المدرب المناسب، وفي النادي المناسب، وأنا مقتنع تماما بأننا نستطيع الفوز بكل شيء هذا العام، رغم علمي بمدى صعوبة ذلك، لكننا سنحاول".