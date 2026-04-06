"اذهب إلى المغرب".. فيديو صادم لعنصرية جماهير أتلتيكو ضد لامين جمال

تعرض جوهرة برشلونة لامين جمال لإهانات عنصرية جديدة وهذه المرة خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وقدم لامين جمال مستوى رائعا خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة الجولة 30 من الليغا، وتمكن فيها فريقه من تحقيق فوز ثمين 2-1 وعاد بالنقاط الثلاث كاملة.

إهانات عنصرية للاعب لامين جمال

وخلال المباراة وجد لامين نفسه ضحية لعدة عبارات مسيئة وجهتها إليه "قلة من جماهير" أتلتيكو مدريد على حد وصف صحيفة "آس" (AS) الإسبانية.

حدث ذلك عندما كان لامين يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، حينها قام عدد من المشجعين القريبين من ذلك المكان بتوجيه إهانات إليه.

وقال أحد هؤلاء المشجعين: "أنت قبيح جدا. اذهب إلى المغرب"، في إشارة منهم إلى أصول والده منير نصراوي.

وأكدت الصحيفة أن هذه العبارة هي واحدة من شتائم أخرى وجهتها جماهير "الروخي بلانكوس" للاعب لامين جمال خلال المباراة.

هتافات مسيئة للإسلام

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة فقط من حادثة الهتافات المسيئة للإسلام خلال المباراة الدولية الودية بين المنتخبين الإسباني والمصري التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب كورنيا إل برات.

وفيها ردد عدد من المشجعين الإسبان هتافات مسيئة أبرزها "من لا يقفز فهو مسلم"، لاقت إدانات شديدة من شخصيات رياضية ورسمية إسبانية في مقدمتها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي وكذلك وزير العدل فيليكس بولانيوس.

وكان لامين جمال واحدا من اللاعبين الذين خرجوا للتنديد بتلك الهتافات، إذ شارك منشورا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" اعتبر فيه أن "السخرية من ديانة أمر مرفوض تماما.

وقال لامين: "أنا مسلم، الحمد لله. البارحة في الملعب، سمع الهتاف من لا يقفز فهو مسلم. أعلم أنه كان موجها إلى الفريق المنافس وليس تجاهي بشكل شخصي، لكن بصفتي شخصا مسلما، يبقى ذلك قلة احترام وأمرا غير مقبول".

إعلان

وتابع: "أفهم أن ليس جميع المشجعين يتصرفون بهذه الطريقة، لكن إلى أولئك الذين يرددون مثل هذه الهتافات، استخدام الدين للسخرية من الناس في الملعب يجعلك جاهلا وعنصريا".

وأضاف: "وجدت كرة القدم للاستمتاع وللتشجيع، ولا لإهانة الناس بسبب هويتهم أو معتقداتهم. وأخيرا، شكرا للجماهير التي جاءت لدعمنا، نراكم في كأس العالم".