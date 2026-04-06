بماذا نصح فينيسيوس نظيره لامين جمال لمواجهة العنصرية؟

نصح النجم البرازيلي لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، نظيره جوهرة برشلونة لامين جمال بمحاربة العنصرية، بعد الإهانات التي تعرّض لها الأخير يوم السبت الماضي خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ووجّه أحد مشجعي أتلتيكو مدريد عبارة مسيئة لجمال في وقت كان يستعد فيه لتنفيذ ركلة ركنية وقال له: "أنت قبيح جدا. اذهب إلى المغرب".

وتطرّق فينيسيوس إلى هذه الحادثة خلال ظهوره في مؤتمر صحفي قبل الموقعة المنتظرة لريال مدريد ضد بايرن ميونخ، المقررة غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نصيحة فينيسيوس للامين جمال لمواجهة العنصرية

وقال فينيسيوس: "يحدث هذا كثيرا ونتمنى أن نستمر في هذه المعركة. من المهم أن يتحدث لامين حول ما يحدث معه علنا لأن هذا قد يساعد الآخرين".

وأوضح: "نحن مشهورون ولدينا المال وبالتالي يمكننا مواجهة هذه الأمور، لكن السود والفقراء يواجهون صعوبات أكثر منا. علينا أن نتضامن لمواجهة مثل هذه التصرفات".

وتابع نجم ريال مدريد: "لا أقول إن إسبانيا أو ألمانيا أو البرتغال دول عنصرية، لكن بالطبع يوجد فيها عنصريون وكذلك في البرازيل. إذا واصلنا هذه المعركة معا فربما لن يضطر اللاعبون الجدد لمواجهة مثل هذه المواقف في المستقبل".

وكان فينيسيوس جونيور ضحية العديد من المواقف التي تعرّض فيها لإهانات وشتائم عنصرية، في مباريات عديدة خاصة في المباريات التي يخوضها فريقه خارج ملعبه في الليغا.

موقف فينيسيوس من التجديد

ولم يُخف فينيسيوس سعادته بوجوده في ريال مدريد رغم صافرات الاستهجان التي تعرّض لها على فترات متباعدة، وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقده الذي ينتهي صيف عام 2027.

وقال فينيسيوس: "أشعر حاليا بأنني في حالة جيدة جدا، لقد مررت بلحظات صعبة عندما صفّرت الجماهير ضدي. أنا أعمل في النادي وفي البيت لأكون جاهزا بنسبة 100% لمساعدة الفريق".

وتابع: "أتمنى أن أستمر لسنوات طويلة. نعلم جميعا ما الذي نريده، وفي الوقت المناسب سنجدد العقد. أنا هادئ جدا لأن الرئيس (فلورنتينو بيريز) يثق بي. أنا سعيد هنا وأريد الاستمرار لسنوات عديدة".

وشارك فينيسيوس مع ريال مدريد هذا الموسم في 12 مباراة بدوري الأبطال، ساهم خلالها بـ12 هدفا (سجل 5 وقدم 7 تمريرات حاسمة) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.