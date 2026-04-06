فينيسيوس: لم أكن على وفاق مع ألونسو على عكس علاقتي بأربيلوا وأنشيلوتي

اعترف البرازيلي فينسيوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بأنه لم يكن على وفاق مع تشابي ألونسو، المدير الفني السابق للفريق، وذلك خلال فترة تدريبه للفريق أوائل الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ألونسو تم تعيينه مدربا للريال في مايو/أيار الماضي حيث عاد مجددا للنادي الذي حقق معه الألقاب محليا وأوروبيا كلاعب، لكن رغم بدايته القوية إلا أن نتائج الفريق تراجعت تحت قيادته مما تسبب في رحيله عن النادي في يناير/كانون الماضي بعد الخسارة أمام برشلونة 2-3 في نهائي كأس السوبر.

وكان فينسيوس قد دخل في خلاف مع ألونسو خلال فترة تولي الأخير تدريب الفريق، وسئل المهاجم البرازيلي عن ذلك قبل مواجهة فريقه مع بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال فينسيوس: "فترتي مع تشابي كانت تجربة تعلمت فيها الكثير، لقد تطورت كشخص لكنني لم أكن على وفاق معه، لكنني أشعر بوفاق مع ألفارو أربيلوا وهو يمنحني الكثير من الثقة مثلما يفعل كارلو أنشيلوتي".

وتراجع مستوى فينسيوس تحت قيادة ألونسو، حيث لم يسجل أي هدف في 16 مباراة مع ريال مدريد، وفي المقابل سجل عشرة أهداف في آخر 12 مباراة مع أربيلوا.

وأضاف فينسيوس: "دائما أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، لم أظن أبدا أنني سأبتعد لفترة طويلة عن تسجيل الأهداف، كما هو الحال حينما كنت أصغر وأفتقر للتركيز، لكنني تعلمت من تلك الفترة السيئة واللاعبون الجيدون يمكنهم العودة دائما".