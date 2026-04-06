المحكمة العليا تحسم صراع الـ4 مليارات دولار وتقرب الهند من الفورمولا 1

رفضت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين التماس شركة "فيدانتا" التي يقودها الملياردير أنيل أجاروال، والذي كان يهدف إلى تعليق استحواذ مجموعة "أداني" على شركة عقارية عملاقة مفلسة تضم مجموعة من الأصول الثمينة بقيمة أربعة مليارات دولار، تتضمن الحلبة الوحيدة لسباقات فورمولا 1 للسيارات في البلاد.

وتخوض شركة ‌فيدانتا المملوكة لأجاروال معركة قضائية ضد قرار لجنة المقرضين بتسليم أصول شركة جايبراكاش أسوشيتس المفلسة لمجموعة رجل الأعمال جوتام أداني، مما أدى إلى معركة بين الرجلين الثريين على أصول تشمل المنازل ومصادر الطاقة ومصانع الأسمنت وحلبة بود الدولية بالقرب من نيودلهي.

ورفض طعن شركة "فيدانتا" في المحكمة العليا حيث قال القضاة إن محكمة أدنى درجة مؤهلة للنظر في مخاوف المجموعة، ولا تحتاج المحكمة العليا إلى التدخل في الإجراءات.

وقد يعزز هذا الاستحواذ خطط مجموعة أداني العقارية، التي تشمل مشاريعها الرئيسية الأخرى في مومباي.

وقال كاران أداني، ‌نجل أداني، في حدث عام الشهر الماضي إنه "ملتزم شخصيا للغاية" بإعادة سباقات ‌بطولة ‌العالم لسباقات فورمولا 1 إلى الهند بعد غياب دام 13 عاما.