سان جيرمان ضد ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال: الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض تفاصيل قمة دوري الأبطال بين حامل اللقب سان جيرمان وبطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ليفربول والقنوات الناقلة للحدث.

موعد مباراة سان جيرمان ضد ليفربول

يواجه سان جيرمان ليفربول، الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2026، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة ليلا (22:00) بتوقيت قطر والسعودية، (21:00) بتوقيت مصر ووسط أوروبا و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة سان جيرمان ضد ليفربول

beIN SPORTS 1

تتجدد المواجهة بين الفريقين بعد لقائهما في ثمن نهائي الموسم الماضي، حين حسم سان جيرمان التأهل بركلات الترجيح، في طريقه إلى التتويج باللقب تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

ومنذ ذلك الحين، واصل الفريق الفرنسي تفوقه على الأندية الإنجليزية، بعدما تجاوز أستون فيلا وأرسنال، قبل أن يكتسح تشيلسي بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي ثمن النهائي هذا الموسم، ما يعزز طموحه للاحتفاظ باللقب.

نتائج محلية متباينة

يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه مؤخرا على تولوز 3-1 في الدوري الفرنسي، ما يعزز استقراره الفني قبل القمة الأوروبية.

في المقابل، تلقى ليفربول ضربة قوية بخسارته الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي نتيجة قد تلقي بظلالها على الحالة المعنوية للفريق، وتزيد من الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الأربعاء.

نجوم تحت المجهر

يعول ليفربول على محمد صلاح، الذي أصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال، إلى جانب دومينيك سوبوسلاي، صاحب الأداء المتصاعد مؤخرا.

وفي الفريق الباريسي، يبرز النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي سجل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات إقصائية، ويعد أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومي للفريق الفرنسي.