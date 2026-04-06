ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في ربع نهائي أبطال أوروبا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في ربع نهائي أبطال أوروبا، مواجهة مرتقبة نستعرض موعدها والقنوات الناقلة لها إضافة إلى التشكيلتين المتوقعتين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ

تقام مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، في مدريد.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة ليلا (22:00) بتوقيت قطر والسعودية، (21:00) بتوقيت مصر ووسط أوروبا و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ

beIN SPORTS 1

كلاسيكو تاريخي بين ريال مدريد وبايرن

يعد هذا اللقاء الـ29 بين الفريقين في البطولات الأوروبية، ويجمع بين أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة؛ ريال مدريد صاحب 15 لقبًا (رقم قياسي)، ضد بايرن ميونيخ (ستة ألقاب).

وسبق للملكي حسم آخر أربع مواجهات ثنائية ضد الفريق الألماني، كما أنه لم يخسر في آخر تسع مباريات أوروبية ضد بايرن (7 انتصارات، 2 تعادل).

لكن بايرن ميونيخ يملك سجلًا قويًا هذا الموسم، إذ فاز في تسع من عشرة مباريات بدوري الأبطال، وسجل 32 هدفًا حتى الآن، في حين لم يتمكن أي فريق سوى باريس سان جيرمان من تسجيل أهداف أكثر بعد لعب مباراة إضافية.

التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونيخ

ريال مدريد: لونين- إيدر ميليتاو- هويسن- روديغر- فران غارسيا- فالفيردي- تشواميني- أردا غولر- بيتارش- مبابي- فينيسيوس.

بايرن ميونيخ: نوير- ستانيسيتش- أوباميكانو- تاه- لايمر- كيميش- بافلوفيتش- لويس دياز- غنابري- أوليز- كين.

آراء المدربين والنجوم

آلفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد: "بايرن من أبرز الفرق في أوروبا، ومن يريد الفوز باللقب يجب أن يتغلب على الأفضل."

ترينت ألكسندر-أرنولد، مدافع ريال مدريد: "كل مباراة الآن كأنها نهائي، ونهدف دائمًا للتقدم في هذه البطولة."

فنسنت كومباني، مدرب بايرن: "نحترم ريال مدريد ونعرف قيمته، لكن نثق بقدرتنا على اللعب وفق أسلوبنا."

هاري كين، مهاجم بايرن: "مباراة كبيرة بين اثنين من أكبر الأندية الأوروبية، وسنستعد لها كما نفعل مع أي مواجهة."

وتشير التجارب السابقة إلى أن العودة إلى ملعب برنابيو ليست سهلة لأي فريق، حتى لو كان قويًا على الورق، لأن ريال مدريد في دوري الأبطال دائمًا لا يمكن استبعاده.

ويسعى ريال مدريد إلى تجاوز خسارته الأخيرة في الدوري أمام مايوركا (2-1)، وتعويض تعثره المحلي بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونيخ.