دوري أبطال أوروبا.. الأمل الأخير لريال مدريد وأربيلوا

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Real Madrid - Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Spain - April 4, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe looks dejected after RCD Mallorca's Manu Morlanes scores their first goal REUTERS/Nacho Doce
مبابي ورفاقه تعرضوا لعشر هزائم هذا الموسم (رويترز)
Published On 6/4/2026

يمر ريال مدريد بفترات صعبة على مستوى النتائج، حيث تضاءلت آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني وسط تزايد الضغوط على مدربه الشاب ألفارو أربيلوا في ظل موسم يصفه محللون بالكارثي.

شهدت الجولة الأخيرة من الليغا تعقيدا كبيرا لمهمة الملكي، حيث اتسع الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 7 نقاط قبل ثماني جولات فقط من النهاية، وهو فارق لم يسبق تاريخيا لأي فريق في الليغا تعويضه في مثل هذا الوقت المتأخر.

وتأتي الهزيمة الأخيرة أمام مايوركا لتكون الخامسة لأربيلوا في 18 مباراة، والعاشرة للفريق إجمالا هذا الموسم (بما في ذلك فترة تشابي ألونسو قبل إقالته)، مما يجعل موسم عام 2025-2026 ثاني أسوأ سجل هزائم للنادي في آخر 17 عاما.

ووفقا لمنصة أوبتا للأرقام والإحصائيات، تعرض النادي الملكي لـ 14 هزيمة في موسم 2018-2019.

أزمات الدفاع والهجوم وتأثير مبابي

ويعاني الفريق من هشاشة دفاعية واضحة، حيث استقبل أهدافا في آخر سبع مباريات متتالية، وهو ما يعيد للأذهان السلسلة السلبية في عام 2022.

هجوميا، لم تنجح عودة كيليان مبابي في تقديم الحلول المرجوة، بل أثيرت تساؤلات حول تأثيره السلبي على سلاسة اللعب الجماعي، خاصة مع فشله في استغلال الفرص أمام مايوركا وقرار أربيلوا المثير للجدل بإبقاء فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 60.

مستقبل غامض وشبح الرحيل

يواجه أربيلوا احتمالية الخروج بصفر بطولة هذا الموسم، وهو أمر لم يتكرر منذ عام 2010.

ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Alvaro Arbeloa, Head Coach of Real Madrid, reacts at half time during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
نتائج ريال مدريد لم تتحسن مع المدرب أربيلوا (رويترز)

ورغم إعلان المدرب استعداده للبقاء أو الرحيل وفق مصلحة النادي، إلا أن التوقعات تشير إلى قرب نهايته، خاصة مع بروز أسماء عالمية لخلافته مثل:

  • يورغن كلوب: يعد الخيار الأول الدائم لبيريز، رغم وجود تخوف من شخصيته "التدخلية" في إدارة الأندية، وهي سمة تقربه من أسلوب تشابي ألونسو الذي انتهت تجربته سريعا.
  • ماوريسيو بوتشيتينو: مدرب منتخب أمريكا حاليا والذي سيصبح حرا بعد مونديال 2026، ويحظى بإعجاب بيريز لقدرته على إدارة غرف الملابس دون التصادم مع النجوم أو الإدارة.
وتشير تقارير الصحافة الإسبانية إلى أن مباراة بايرن ميونخ القادمة في دوري أبطال أوروبا قد تكون "الطلقة الأخيرة"؛ فإما أن تعيد الروح للفريق، أو تعجل برحيل أربيلوا قبل نهاية الموسم، في ظل استياء من الإدارة وتخوف من تكرار سيناريو الصدامات التي حدثت مع تشابي ألونسو.

المصدر: مواقع إلكترونية

