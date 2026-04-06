جاسوس خلف المرمى.. كيف أطاحت ورقة دوناروما المسروقة بأحلام إيطاليا المونديالية؟

يُعرف عن جانلويجي دوناروما أنه من أبرز حراس العالم في صد ركلات الجزاء والترجيح، وهو الذي لعب الدور الرئيس في قيادة بلاده إلى لقب كأس أوروبا صيف 2021 على حساب إنجلترا، لكن شيئا ما حصل الثلاثاء في زينيتسا تسبب في فشل "أتزوري" بالتأهل إلى المونديال لمرة ثالثة تواليا.

فشلت إيطاليا في تجنب ما يُعتبر كارثة بالنسبة لبلد يتنفس كرة القدم، وأخفقت في التأهل إلى النهائيات لمرة ثالثة تواليا بسقوطها بركلات الترجيح أمام مضيفتها البوسنة والهرسك التي تأهلت إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخها.

كان دوناروما في حالة غضب شديد تجاه منتخب البوسنة والهرسك بعد خسارة نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقد كُشف الآن سبب ذلك، إذ قام أحد جامعي الكرات بسرقة ورقة تعليمات ركلات الترجيح الخاصة بحارس مانشستر سيتي الإنجليزي.

وصمد المنتخب الإيطالي بعشرة لاعبين بعد طرد أليساندرو باستوني في الدقيقة 41، ما تسبب بعودة أصحاب الأرض وإدراكهم التعادل قبل قرابة 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وبعد بقاء النتيجة على حالها بعد التمديد، توقع كثر أن تكون كلمة الفصل لدوناروما، على غرار ما فعل ضد الإنجليز في صيف 2021 على ملعب "ويمبلي".

لكن هذه المرة، لم يقترب حارس باريس سان جرمان الفرنسي السابق من أي ركلة ترجيحية نفذها اللاعبون البوسنيون، وشوهد وهو يصرخ بغضب تجاه حارس مرمى أصحاب الأرض نيكولا فاسيل.

وسبب ذلك كان اتهامه الحارس البوسني بسرقة ورقة التعليمات التي كانت مخبأة تحت منشفته قبل ركلات الترجيح، فحاول بدافع الانتقام تمزيق قائمة نظيره الخاصة بالتعليمات المتعلقة باللاعبين الإيطاليين بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".

جاسوس خلف المرمى

وتبيّن لاحقا أن ورقة دوناروما سُرقت فعلا، لكن ليس من قبل فاسيل، بل على يد جامع كرات يبلغ من العمر 14 عاما.

والفتى هو لاعب في فريق الناشئين بنادي تشيليك ويدعى أفان تشيجميتش، وقد كشف القصة كاملة في حديثه إلى محطة تلفزيونية محلية.

وقال "رأيت شيئا بجانب المنشفة وأدركت فورا ما هو. أخذته وأخفيته. كانت تحتوي على كل التعليمات المتعلقة بلاعبينا، وبدون تلك الورقة، كان على دوناروما الاعتماد على حدسه فقط".

ورغم أن ما قام به قد يُعد سلوكا غير رياضي، فإن بعض المشجعين البوسنيين يطالبون بمكافأة تشيجميتش عبر منحه رحلة إلى كأس العالم ليكون تميمة المنتخب.

أما بالنسبة لدوناروما، فسيكون عليه الانتظار حتى مونديال 2030 لمحاولة المشاركة في النهائيات للمرة الأولى.