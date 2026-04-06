"خصائصه مختلفة عن دياز".. أربيلوا يراهن على مبابي لإقصاء بايرن وفينيسيوس يدعمه

اعتبر مدرب ريال مدريد الاسباني ألفارو أربيلوا الاثنين عشية ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد بايرن ميونيخ الألماني، أن نجمه الفرنسي كيليان مبابي جاء إلى مدريد للتألق "في مباريات مثل هذه".

"خصائصه مختلفة عن دياز"

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي: "مبابي؟ من الواضح أنه يمتلك خصائص مختلفة عن إبراهيم (المغربي دياز)، وبالتالي سيتعين علينا اللعب بطريقة مختلفة. لكنني سعيد جدا بوجود هذا النوع من المشكلات: أن يكون لدي لاعبون كبار تحت تصرفي، ومنهم مبابي الذي جاء إلى ريال مدريد من أجل خوض مباريات مثل مباراة الغد".

وأضاف بشأن المهاجم الفرنسي الذي تعرّض لانتقادات كثيرة قبل هذه المواجهة الحاسمة، بعدما عاد أساسيا خلال الخسارة السبت أمام مايوركا (1-2): "أنا واثق من أننا سنراه في أفضل مستوياته، وأنه سيقود الفريق كما كان يفعل دائما".

الصحافة تنتقد وأربيلوا يشيد بمبابي

وترى شريحة من الصحافة والمراقبين الإسبان أن ريال مدريد كان أفضل جماعيا خلال غياب قائد المنتخب الفرنسي الذي ابتعد عن الملاعب منذ شهر فبراير/شباط بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وتابع أربيلوا "أستطيع أن أؤكد لكم أن امتلاك لاعبين مثله فرصة استثنائية. أعتقد أنه لا يوجد مدرب في العالم لا يرغب في وجوده ضمن فريقه. أضع نفسي مكان المدافعين المنافسين الذين يضطرون لمواجهة لاعبين مثل كيليان، و(البرازيلي) فينيسيوس، والإنجليزي جود بيلينغهام، وهم من بين الأفضل في العالم".

وعند سؤاله مجددا عن هدافه الأول، صاحب 38 هدفا في 35 مباراة بقميص النادي الملكي هذا الموسم، ذكّر المدرب المدريدي بأنه "كان يعرف تماما ما يمثله ريال مدريد".

وقال "إنه فتى كان يحلم باللعب في ريال مدريد، وقد رأيتم جميعا صوره وهو طفل يرتدي قميصنا. لقد حقق حلمه، ولم يكن ذلك سهلا. أتمنى أن تعيدوا طرح السؤال عليّ بعد أن نكون قد أقصينا بايرن".

إعلان

من جهته، أكد فينيسيوس الذي حضر أمام وسائل الإعلام قبل مدربه، أنه يتمتع "بعلاقة خاصة" مع شريكه في خط الهجوم، "أحد هؤلاء اللاعبين الذين يصنعون الفارق".