بعد قرار رحيله عن السيتي.. ثلاث وجهات محتملة للبرتغالي سيلفا

قال الهولندي بيب ليندرز، المدرب المساعد لمانشستر سيتي، في تصريح بدا وكأنه يؤكد رحيل القائد الحالي البرتغالي برناردو سيلفا في نهاية الموسم الحالي بعدما أمضى تسع سنوات مع النادي الإنجليزي: "لكل قصة نهاية".

وأضاف ليندرز، مساعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا: "سيكون من الصعب" إيجاد بديل للاعب الوسط الهجومي البالغ 31 عاما، لأنه "عندما لا يلعب، يظهر مدى افتقادنا له".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 5 نقاط تفسر انهيار ليفربول هذا الموسم

5 نقاط تفسر انهيار ليفربول هذا الموسم list 2 of 2 نهاية مسيرة كيران تريبيير مع نيوكاسل end of list

وتابع: "لكن لكل قصة نهاية، وأتمنى له الاستمتاع بهذه الأشهر القليلة المتبقية، لم يتبق سوى ستة أسابيع، وأن يحظى بتوديع يليق به".

وشارك سيلفا، منذ انضمامه إلى سيتي عام 2017 قادما من موناكو، في 450 مباراة، وفاز معه بـ 18 لقبا، من بينها 6 ألقاب في الدوري ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الحالي.

وأردف مساعد غوارديولا: "برناردو سيلفا لاعب فريد من نوعه. طريقة تحكمه بالمباريات، تحركاته، تسلمه للكرة، توجيهه للعب، ورؤيته للفرص… كل هذه الصفات تجعله لاعبا استثنائيا لا يضاهى".

وما زال سيتي يملك فرصة الفوز بلقب الدوري حيث يحتل المركز الثاني في "بريميرليغ" برصيد 61 نقطة من 30 مباراة متأخرا بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

كما يتحضر سيتي لمواجهة ساوثمبتون من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في نصف نهائي الكأس نهاية الشهر الحالي، علما أنه كان قد أحرز كأس الرابطة بتغلبه على أرسنال 2-0 في المباراة النهائية في 22 مارس/آذار.

خيارات سيلفا في ثلاث قارات

وفقاً لما أوردته صحيفة "أ بولا" (A Bola)، حدد لاعب خط الوسط أولوياته للمرحلة المقبلة، حيث يفضل البقاء في القارة الأوروبية رغم العروض الخارجية.

وتتنافس عدة أندية كبرى للظفر بخدماته، يتصدرها برشلونة الذي يعد الوجهة الأفضل للاعب نظراً لإعجابه بأسلوب كرة القدم المعقد والتقني الذي ينتهجه النادي الكتالوني.

في المقابل لا يزال يوفنتوس الإيطالي متمسكا بفرصة التعاقد مع البرتغالي، حيث قدم له عرضاً مغرياً يتضمن عقداً لمدة 3 سنوات براتب سنوي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو (ما يعادل 8.7 ملايين دولار تقريباً).

ومن جهة أخرى يدخل غلطة سراي التركي ضمن قائمة الأندية المهتمة بضم النجم المخضرم.