برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا: الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تعد مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جزءا من سلسلة مكثفة من المواجهات، حيث أسفرت آخر تسع مواجهات عن 35 هدفًا.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يقام لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال يوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2026، بملعب كامب نو، في برشلونة

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية، (21:00) بتوقيت مصر وإسبانيا، (20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

beIN SPORTS 2

التشكيلتان المتوقعتان

برشلونة: جوان غارسيا، إريك غارسيا، كوبارسي، جيرارد مارتين، كانسيلو، أولمو، بيدري، لامين جمال، فيرمين لوبيز، راشفورد وليفاندوفسكي.

أتلتيكو مدريد: أوبلاك، يورينتي، خيمينيز، هانكو، روجيري، كوكي، أليكس باينا، سيموني، غريزمان، لوكمان وألفاريز.

وكان برشلونة قد حسم قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيكو في ملعب ميتروبوليتانو بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين، ما يجعل مواجهتهما في دوري الأبطال هذا الأربعاء أكثر حدة وتنافسية.

قمة إسبانية بنكهة أوروبية

رغم تفوّق برشلونة على المستوى المحلي والأوروبي، فإن أتلتيكو مدريد يملك الأفضلية في المواجهات المباشرة بدوري أبطال أوروبا، حيث سبق للفريقين أن التقيا في ربع النهائي مرتين (2013-2014 و2015-2016)، وفاز أتلتيكو في كلتيهما.

ويظهر "الروخي بلانكوس" قوة هجومية كبيرة، إذ سجل 19 هدفا في آخر أربع مباريات على أرضه في البطولة، و12 هدفا في دور الـ16 ضد توتنهام، فيما سجل أتلتيكو 55 هدفًا خلال 12 مباراة هذا الموسم، مما يجعل مواجهة هجومية محتملة في مباراة الذهاب.