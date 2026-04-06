بالفيديو.. تعثر كومو يعيد يوفنتوس بقوة إلى صراع دوري أبطال أوروبا

أوقف أودينيزي سلسلة الانتصارات المتتالية لضيفه كومو عند خمسة، عندما أرغمه على التعادل السلبي الاثنين في الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ما منح يوفنتوس فرصة العودة بقوة إلى صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ورفع كومو، مفاجأة الموسم بقيادة مدربه لاعب وسط منتخب اسبانيا وبرشلونة وأرسنال الإنجليزي سابقا سيسك فابريغاس، رصيده في المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال إلى 58 نقطة، لكن الفارق مع ملاحقه الرئيس يوفنتوس تقلص إلى نقطة بفوز الأخير على ضيفه جنوى 2-0.

وتنتظر كومو قمة نارية الأحد المقبل أمام ضيفه إنتر المتصدر، علما أنه سيحل ضيفا على الأخير في 21 أبريل/نيسان الحالي في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية بعدما تعادلا سلبا ذهابا.

وقال فابريغاس لمنصة "دازون" بعد المباراة "واجه الفريقان صعوبات في إيجاد المساحات. كانت مباراة تكتيكية جدا ولم يبادر أي طرف إلى أخذ زمام المبادرة".

واستطرد "مع ذلك، سُنِحت لنا فرصتان كبيرتان للتسجيل وهذا أمر مهم. بشكل عام، لم يعجبني أداء الفريق من ناحية الاستحواذ على الكرة، إذ كان مستوى العديد من اللاعبين دون المطلوب اليوم".

وتابع "يجب ألا ننسى أن روما ونابولي وأتالانتا وفيورنتينا خسرت جميعها هنا. كما أن بعض لاعبي الدوليين خاضوا رحلات طويلة خلال الأيام القليلة الماضية، وكمدرب عليّ أن أخذ ذلك في الاعتبار".

ورأى أنه "في مثل هذه الظروف، من المهم ألا تخسر وألا تستقبل أهدافا، حتى وإن كنت أول من يعترف بأني كنت أتوقع أكثر".

من جهته وبتعادله السابع للموسم، عزز أودينيزي موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

تعثر كومو يعيد يوفنتوس لصراع دوري الأبطال

وصب تعثر كومو في صالح يوفنتوس الذي حقق فوزه السادس عشر للموسم على حساب ضيفه جنوى بالفوز عليه بهدفين سجلهما باكرا في الشوط الأول.

وضرب يوفنتوس منذ الدقيقة الرابعة برأسية البرازيلي بريمر، ثم أضاف الأميركي ويستون ماكيني الثاني في الدقيقة 17 بعد تبادله الكرة مع البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو.

واعتقد جمهور "أليانز ستاديوم" أن فريقه في طريقه لفوز كاسح، لكن رجال المدرب لوتشانو سباليتي فشلوا في الوصول مجددا إلى الشباك.

بل أن جنوى حصل على فرصة العودة، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد خطأ من بريمر على الإسباني آرون مارتين، فنفذها بنفسه إلا أنه اصطدم بتألق الحارس ميكيلي دي غريغوريو الذي دخل في بداية الشوط الثاني لإصابة ماتيا بيرين.

كما استفاد أتالانتا من تعثر كومو للبقاء في صراع المشاركة في دوري الأبطال، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من ثمن النهائي بهزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-10 بمجموع المباراتين، بفوزه الكبير على مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط بثلاثية نظيفة سجلها جورجو سكالفيني (29) والمونتينيغري نيكولا كرستوفيتش (59) والبديل جاكومو راسبادوري (73).

ورفع أتالانتا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، بفارق 5 نقاط عن كومو، لكن تنتظره مواجهتان شاقتان في المرحلتين المقبلين ضد منافسين رئيسيين هما يوفنتوس وروما السادس تواليا.

ويلعب لاحقا نابولي الثالث وحامل اللقب مع ميلان الثاني الذي يتقدم بفارق نقطة فقط على النادي الجنوبي.