إنتر يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز ساحق على روما

فرحة ديماركو لاعب الإنتر بالفوز الكاسح على روما في الدوري الإيطالي (غيتي)
Published On 6/4/2026

قدم إنتر ميلان درسا هجوميا قاسيا ليهزم ضيفه روما بنتيجة 5-2 اليوم الأحد، معززا بذلك سيطرته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث قاد ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز الهجوم الكاسح.

وبفضل ⁠هذا الفوز، أصبح إنتر متقدما بفارق تسع نقاط في صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، في انتظار مباراة الغد الاثنين بين ميلان صاحب المركز الثاني ونابولي صاحب المركز الثالث في نابولي، مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم بعد تلك المباراة.

ويحتل روما المركز السادس برصيد ⁠54 نقطة.

عودة مارتينيز

احتفل مارتينيز قائد إنتر بعودته من إصابة عضلية بتسجيل هدف في أول ظهور له في الدوري منذ فبراير شباط الماضي، حيث بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة.

لوتارو مارتينيز يعود لقيادة فريقه الإنتر للفوز على روما في الدوري (أسوشييتد برس)

رسالة دعم لباستوني

وتلقى المدافع أليساندرو باستوني تصفيقا من جماهير الفريق المضيف عند استبداله قبل مرور ساعة من المباراة، في بادرة دعم له بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من وسائل الإعلام عقب حصوله
على بطاقة حمراء في مباراة إيطاليا في الملحق الأوروبي بتصفيات كأس العالم ‌أمام ‌البوسنة والهرسك.

وقال مارتينيز "عندما تتحدث عن باستوني وجميع اللاعبين الإيطاليين في الفريق… فإنهم يبذلون قصارى جهدهم، حتى بعد خروج إيطاليا، فقد عملوا برؤوس مرفوعة وكانوا مستعدين لتقديم الأفضل الليلة".

مدافع الإنتر باستوني يتلقى دعما من الجماهير الإيطالية في المدرجات (أسوشييتد برس)
المصدر: رويترز

