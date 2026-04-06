بعد هزيمتين متتاليتين في مسابقتي الكأس.. أرتيتا يطالب أرسنال برد قوي في دوري الأبطال

Soccer Football - Premier League - Brentford v Arsenal - GTech Community Stadium, London, Britain - February 12, 2026 Arsenal's Bukayo Saka and Declan Rice look dejected after Brentford's Keane Lewis-Potter scores their first goal
أرسنال خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون (رويترز)
Published On 6/4/2026
آخر تحديث: 23:36 (توقيت مكة)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن الألم الناتج عن هزيمتين متتاليتين في مسابقتي الكأس المحليتين يجب أن يتحول إلى دافع إضافي، بينما يستعد فريقه لمواجهة سبورتينغ لشبونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

ووصل النادي اللندني إلى لشبونة بعد تعرضه لأول خسارتين متتاليتين هذا الموسم، عقب سقوطه 2-صفر أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، ثم خسارته المفاجئة 2-1 أمام ساوثهامبتون، أحد أندية الدرجة الثانية، في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الاثنين "علينا أن ننظر إلى الصورة الكاملة، وأن ندرك مدى صعوبة ما حققناه حتى الآن. يجب أن نشعر بالألم، لكن الأهم هو استثماره في التحسن والتطور. نعرف جيدا ما حدث ولماذا حدث. ‌هذه هي كرة القدم".

Soccer Football - Carabao Cup - Final - Arsenal v Manchester City - Wembley Stadium, London, Britain - March 22, 2026 Manchester City's Antoine Semenyo, Erling Haaland and Abdukodir Khusanov in action with Arsenal's Gabriel Magalhaes
أرسنال خسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي (رويترز)

دعوة للهدوء والتركيز

ومع تقلص مشاركات أرسنال من أربع مسابقات إلى اثنتين، شدد المدرب الإسباني على أهمية الهدوء في التعامل مع المرحلة الحالية بدلا من الانجراف نحو القلق، مؤكدا أن لاعبيه مطالبون بالرد داخل الملعب وعلى الساحة الأوروبية.

وأضاف "ما نحتاجه الآن هو الوضوح وفهم الأسباب. عندما نفهم ما حدث، نتحسن، وهذا بالضبط ما يجب أن نفعله".

غيابات مؤثرة

وسيفتقد أرسنال في لقاء الذهاب خدمات بوكايو ساكا وإبريتشي إيزي ويورن تيمبر، إذ لم يسافر الثلاثي إلى البرتغال بسبب الإصابة، رغم أن أرتيتا أعرب عن أمله في عودتهم مطلع الأسبوع المقبل.

في المقابل، تلقى الفريق دفعة معنوية بعودة كل من غابرييل ماجالهايس وديكلان رايس ولياندرو تروسار، بعدما شاركوا في
التدريبات وأصبحوا جاهزين للمباراة.

ويواجه أرسنال فريق سبورتنج، الذي لم يخسر على ملعبه في أوروبا هذا الموسم، حيث يتطلع بطل البرتغال إلى انتزاع أفضلية في المواجهة التي تُقام بنظام الذهاب والإياب.

لشبونة جاهز للمواجهة

بدوره، قلل لاعب وسط سبورتينغ ماكسي أراوخو من الحديث عن ترشيح أرسنال للفوز، قائلا "لا يوجد مرشحون في مثل هذه المواجهات. هم يقدمون أداء جيدا، وكذلك نحن".

كما أكد مدرب سبورتينغ، روي بورجيس، أن خسارة أرسنال لمباراتين متتاليتين لا تعكس بالضرورة تراجعا في مستواه، موضحا "لا أؤمن بذلك. ‌الفرق الكبرى تسعى دائما للفوز، وأعتقد أنهم سيكونون أكثر تركيزا وجاهزية لإظهار قوتهم الفردية والجماعية، وهو ما سيجعل المباراة أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

المصدر: رويترز

