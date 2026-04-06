بعد هزيمتين متتاليتين في مسابقتي الكأس.. أرتيتا يطالب أرسنال برد قوي في دوري الأبطال

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن الألم الناتج عن هزيمتين متتاليتين في مسابقتي الكأس المحليتين يجب أن يتحول إلى دافع إضافي، بينما يستعد فريقه لمواجهة سبورتينغ لشبونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

ووصل النادي اللندني إلى لشبونة بعد تعرضه لأول خسارتين متتاليتين هذا الموسم، عقب سقوطه 2-صفر أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، ثم خسارته المفاجئة 2-1 أمام ساوثهامبتون، أحد أندية الدرجة الثانية، في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الاثنين "علينا أن ننظر إلى الصورة الكاملة، وأن ندرك مدى صعوبة ما حققناه حتى الآن. يجب أن نشعر بالألم، لكن الأهم هو استثماره في التحسن والتطور. نعرف جيدا ما حدث ولماذا حدث. ‌هذه هي كرة القدم".

دعوة للهدوء والتركيز

ومع تقلص مشاركات أرسنال من أربع مسابقات إلى اثنتين، شدد المدرب الإسباني على أهمية الهدوء في التعامل مع المرحلة الحالية بدلا من الانجراف نحو القلق، مؤكدا أن لاعبيه مطالبون بالرد داخل الملعب وعلى الساحة الأوروبية.

وأضاف "ما نحتاجه الآن هو الوضوح وفهم الأسباب. عندما نفهم ما حدث، نتحسن، وهذا بالضبط ما يجب أن نفعله".

غيابات مؤثرة

وسيفتقد أرسنال في لقاء الذهاب خدمات بوكايو ساكا وإبريتشي إيزي ويورن تيمبر، إذ لم يسافر الثلاثي إلى البرتغال بسبب الإصابة، رغم أن أرتيتا أعرب عن أمله في عودتهم مطلع الأسبوع المقبل.

في المقابل، تلقى الفريق دفعة معنوية بعودة كل من غابرييل ماجالهايس وديكلان رايس ولياندرو تروسار، بعدما شاركوا في

التدريبات وأصبحوا جاهزين للمباراة.

ويواجه أرسنال فريق سبورتنج، الذي لم يخسر على ملعبه في أوروبا هذا الموسم، حيث يتطلع بطل البرتغال إلى انتزاع أفضلية في المواجهة التي تُقام بنظام الذهاب والإياب.

لشبونة جاهز للمواجهة

بدوره، قلل لاعب وسط سبورتينغ ماكسي أراوخو من الحديث عن ترشيح أرسنال للفوز، قائلا "لا يوجد مرشحون في مثل هذه المواجهات. هم يقدمون أداء جيدا، وكذلك نحن".

إعلان

كما أكد مدرب سبورتينغ، روي بورجيس، أن خسارة أرسنال لمباراتين متتاليتين لا تعكس بالضرورة تراجعا في مستواه، موضحا "لا أؤمن بذلك. ‌الفرق الكبرى تسعى دائما للفوز، وأعتقد أنهم سيكونون أكثر تركيزا وجاهزية لإظهار قوتهم الفردية والجماعية، وهو ما سيجعل المباراة أكثر صعوبة بالنسبة لنا".