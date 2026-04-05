"هاتريك" كل 16 مباراة.. هالاند يتفوق رقميا على ميسي ورونالدو

بعد انتظار دام أكثر من عام، سجل إيرلينغ هالاند أول ثلاثية له مع مانشستر سيتي ليقود فريقه إلى فوز ساحق على ليفربول 4-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

ثلاثية هالاند في مرمى "الريدز" هي الثانية عشرة له في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي عام 2022، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

كما يمتلك هالاند في رصيده عشر ثلاثيات أخرى قبل انتقاله إلى النادي الإنجليزي، بالإضافة إلى ست ثلاثيات مع منتخب النرويج.

بالتركيز على مسيرته مع مانشستر سيتي، سجل هالاند ثلاثيته الـ12 في مباراته رقم 190 مع النادي. ورغم أنه لم يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة منذ المباراة أمام وست هام في أغسطس/آب 2024، فإن معدله التهديفي لا يزال مذهلاً.

يسجل المهاجم العملاق "هاتريك" بمعدل مذهل يصل إلى مرة كل 16 مباراة تقريبا (15.8 مباراة) في المتوسط. أما على مدار مسيرته الكروية كاملة، فقد حقق هذا الإنجاز بمعدل مرة كل 17.7 مباراة.

مقارنة مع مبابي وميسي ورونالدو

يمتلك كيليان مبابي، الهداف البارز الآخر في جيله، خمسة (هاتريك) مع ناديه الحالي ريال مدريد، ويبلغ متوسط معدله التهديفي للثلاثيات مرة كل 18.8 مباراة.

على مدار مسيرة مبابي الكروية بأكملها، حقق الفرنسي "هاتريك" كل 22.6 مباراة.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمتلك 50 ثلاثية في مسيرته الكروية مع الأندية، بينما يملك رونالدو 56 ثلاثية.

ويبلغ متوسط ميسي ثلاثية واحدة كل 18.9 مباراة، بينما يحقق رونالدو "هاتريك واحدا" كل 19.4 مباراة -وكلاهما ليس أفضل من هالاند-.

عندما سجل هالاند ثلاثيته الثانية والعشرين في مسيرته الكروية، وإذا وضع هذا الإنجاز في ميزان المقارنة مع أساطير اللعبة، نجد المفارقات التالية:

ليونيل ميسي: كان أصغر من هالاند بشهر واحد فقط عند وصوله لنفس الرقم.

كريستيانو رونالدو: كان أكبر سنا بوضوح، إذ لم يحقق ثلاثيته الثانية والعشرين إلا عند بلوغه 28 عاما.

قائمة "هاتريك" هالاند التاريخية مع مانشستر سيتي

كريستال بالاس (أغسطس/آب 2022)

نوتنغهام فورست (أغسطس/آب 2022)

مانشستر يونايتد (أكتوبر/تشرين الأول 2022)

وولفرهامبتون (يناير/كانون الثاني 2023)

لايبزيغ (مارس/آذار 2023)

بيرنلي (مارس/آذار 2023)

فولهام (سبتمبر/أيلول 2023)

لوتون (فبراير/شباط 2024)

وولفرهامبتون (مايو/أيار 2024)

إيبسويتش (أغسطس/آب 2024)

وست هام (أغسطس/آب 2024)

ليفربول (أبريل/نيسان 2026)