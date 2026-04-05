أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الأحد، عن مواجهتين واعدتين ستُقامان على ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة لندن، حيث يطمح مانشستر سيتي لتكريس سيطرته المحلية، في حين يسعى ليدز يونايتد لمواصلة مغامرته التاريخية.

نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد ‌الإنجليزي:

مانشستر سيتي ضد ⁠ساوثامبتون

تشيلسي ضد ⁠ليدز يونايتد

في المواجهة الأولى، سيصطدم مانشستر سيتي، الذي استعرض عضلاته في ربع النهائي بفوز عريض على ليفربول بنتيجة 4-0، بفريق ساوثامبتون (المفاجأة السارة في هذه النسخة).

وكان ساوثامبتون قد حجز مقعده في المربع الذهبي بعد فوز مثير على أرسنال بنتيجة 2-1، ليثبت أنه "قاهر الكبار" والخصم الذي لا يستهان به في مباريات الكؤوس.

تشيلسي وليدز.. استعادة ذكريات الزمن الجميل

أما المواجهة الثانية، فستجمع بين تشيلسي وليدز يونايتد، في لقاء يعيد إلى الأذهان التنافس الكلاسيكي بين الفريقين. "البلوز" يدخلون اللقاء بنشوة اكتساح "بورت فايل" بسباعية نظيفة في دور الثمانية، بينما يطمح ليدز يونايتد، الذي أقصى وست هام بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 2-2، للوصول إلى النهائي لأول مرة منذ عقود طويلة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي يومي السبت والأحد، 25 و26 أبريل/نيسان الجاري، حيث سيتحدد من خلالهما طرفا المباراة النهائية لأقدم مسابقة كروية في العالم.