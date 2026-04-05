بالفيديو.. ميسي يسجل أول هدف لإنتر ميامي في ملعبه الجديد

نقش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي اسمه في تاريخ النادي الأمريكي لكرة القدم بعدما قص شريط أهداف فريقه على ملعبه الجديد.

وسقط إنتر ميامي فجر اليوم في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه أوستن إف سي في المباراة التي جرت على ملعبه الجديد "إن نيو ستاديوم" لحساب الجولة السادسة من الدوري الأمريكي، وهي أول مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم.

ولم يحتج ميسي أكثر من 10 دقائق ليسجل أول أهداف إنتر ميامي في ملعبه الجديد الذي تبلغ سعته الإجمالية 26 ألف متفرج، وأمام المدرّج الذي يحمل اسمه، من رأسية متقنة.

وكان ميسي قريبا من منح فريقه النقاط الثلاث وتقديم "نهاية مثالية للجماهير" على حد وصف شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، حين سدّد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة قبل أن تردها إطارات المرمى، وذلك قبل دقيقة من النهاية.

وأشارت الشبكة إلى أن المباراة هي الأولى لإنتر ميامي على أرضه منذ فوزه بلقب الدوري الأمريكي الموسم الماضي، وأيضا أول مباراة له في ميامي بعد أكثر من 6 سنوات من اتخاذ فورت لودرديل مقرا له.

ماسكيرانو يشيد بالملعب الجديد

وقال خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي بعد المباراة: "هذا ملعب مذهل وعلى مستوى عالمي، الجماهير كانت رائعة والمكان كان ممتلئا بالكامل".

ولم يُخفِ ماسكيرانو إحباطه من النتيجة النهائية للمباراة، وقال في هذا الصدد: "نغادر ونحن نشعر بخيبة أمل إذ كنا نستحق أكثر خاصة أننا صنعنا 18 فرصة تسجيل".

واستدرك: "لكن كرة القدم ليست كزر يمكن الضغط عليه، لا يمكنك تشغيل نفسك وقتما تشاء ثم إيقافها بسهولة، الأمر لا يعمل بهذه الطريقة".

تحقق الحلم

من جانبه أكد نجم الكرة الإنجليزية الأسبق والمالك الشريك لنادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام أن افتتاح الملعب الجديد كان بمثابة "حلم وتحقق".

وقال في تصريحات قبل المباراة: "رؤية هذا الملعب ينبض بالحياة بعد سنوات طويلة من المحاولات لإنجازه في ميامي هو أمر مميز حقا. اليوم هو ببساطة حلم يتحقق بالنسبة لنا".

تجدر الإشارة إلى أن البرازيلي غويليرمي برو لاعب أوستن إف سي هو أول لاعب يسجل هدفا في الملعب الجديد لإنتر ميامي بالعموم وذلك بعد 6 دقائق من البداية، قبل أن يتمكن ميسي من تعديل النتيجة (1-1) بعد ذلك بـ4 دقائق فقط.

وسيعود إنتر ميامي إلى ملعبه الجديد في الأسبوع المقبل عندما يستقبل ضيفه نيويورك ريد بولز ضمن الجولة السابعة من الدوري الأمريكي.

ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب القسم الشرقي برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ناشفيل.