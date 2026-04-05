"الرعب ينتظركم".. أسطورة بايرن يحذر من أجواء ملعب ريال مدريد

حذّر الحارس الألماني المعتزل أوليفر كان فريقه الأسبق بايرن ميونخ من صعوبة المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم ضيفا ثقيلا على ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو، في واحدة من قمم ذهاب دور الـ8 من البطولة الأوروبية العريقة، في وقت يمر فيه الأخير بأزمة ثقة خاصة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا.

ويعرف كان (56 عاما) جيدا معنى اللعب في البرنابيو وما يتطلبه ذلك من صمود وإرادة من أجل الخروج بالفوز أو بنتيجة جيدة، خاصة وأنه واجه الفريق الملكي عدة مرات خلال مسيرته الاحترافية.

كان يحذر من أجواء ملعب سانتياغو برنابيو

وأكد خلال مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية صعوبة مواجهة ريال مدريد مهما كانت وضعيته، خاصة في المباريات على أرضه مشددا على أن زيارة مدريد أصعب بكثير من مقابلة برشلونة.

وقال كان: "اللعب لمدة 90 دقيقة في ملعب سانتياغو برنابيو أكثر إرهاقا من أي مكان آخر. الأجواء في مدريد أكثر حدة بكثير من برشلونة".

وأوضح: "في مدريد تشعر وكأن كل شيء يضغط عليك، هناك تكون الأجواء مرعبة والآن مع وجود السقف أصبح الأمر أكثر رعبا".

واعتبرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات كان هذه على أنها رسالة تحذير لفريق المدرب فينسنت كومباني.

وأضاف كان: "مرّ ريال مدريد بفترة صعبة واجه فيها انتقادات وعدم استقرار ثم غيّر المدرب، وفجأة تجاوز مانشستر سيتي وأدرك أنه قادر على قلب الموسم رأسا على عقب".

وختم كان: "هذا تحديدا ما يجعل ريال مدريد فريقا خطيرا للغاية".

حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة القمة الإسبانية الألمانية للحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

وبعد موقعة الثلاثاء، من المقرر أن تتجدد المواجهة بين الفريقين إيابا في الأسبوع التالي وخاصة يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

أوليفر كان واجه ريال مدريد 12 مرة

وسبق لأوليفر كان أن واجه ريال مدريد مع بايرن ميونخ في 12 مناسبة جميعها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كان الفوز حليف فريقه في 7 منها مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد.

واهتزت شباك أوليفر كان 16 مرة بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة فقط، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.