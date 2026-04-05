هل تتخلص المكسيك من لعنة "المباراة الخامسة" بكأس العالم؟ كويار يرد وينتقد الفيفا وترمب

يتوقع اللاعب الدولي السابق ليوناردو كويار، الذي ارتدى قميص المنتخب المكسيكي في كأس العالم لكرة القدم 1978 أن هذا هو العام الذي قد يتمكن فيه بلده أخيرا من كسر لعنة "المباراة الخامسة" التي لازمته لفترة طويلة، مع استضافة البطولة على أرضه هذا الصيف.

وتلعب المكسيك في المجموعة الأولى إلى جانب جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والتشيك.

هل تتخلص المكسيك من لعنة "المباراة الخامسة" بكأس العالم؟

وقال لاعب الوسط السابق البالغ من العمر 73 عاما "قلبي يحدثني بذلك، وكذلك جزء من عقلي. أعتقد أننا سننجح هذه المرة".

وستستضيف المكسيك هذه البطولة العالمية للمرة الثالثة، حيث ستشارك في استضافة هذا الحدث الكروي الضخم مع كندا والولايات المتحدة في الفترة من ‌11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وطاردت لعنة المباراة الخامسة، وهي عجز المكسيك عن تجاوز دور الـ16، لعقود.

وفي البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقا، يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة الآن الفوز أولا بمباراة في دور 32، مما يرفع الرهان بشكل كبير.

وحث كويار، الذي مثل المكسيك أيضا في أولمبياد ميونيخ 1972، الفريق الحالي على عدم التسرع.

وقال "إذا كنت تفكر بالفعل في المباراة الخامسة، فقد تتعثر قبل ذلك ولن تحظى حتى بالفرصة. عليهم التركيز على كل مباراة على حدة، وترك اللحظة تتبلور (مع الوقت)".

وأعرب اللاعب المخضرم عن ثقته في المدرب المخضرم خافيير أجيري، الذي يقود المكسيك للمرة الثالثة، إلى جانب مساعده واللاعب السابق رافائيل ماركيز.

كما أشار إلى لاعبي المكسيك المقيمين في أوروبا، ومن بينهم إدسون ألفاريز وراؤول خيمنيز وخوليان أراوخو، باعتبارهم محفزا محتملا لكنه حذر من أن مجرد الحضور ضمن قائمة فريق أوروبي لا يكفي.

كويار ينتقد الفيفا وترمب

وانتقد كويار سياسة الاتحاد الدولي (فيفا) في تحديد أسعار التذاكر، والتي قال إنها استبعدت فعلياً المشجعين المكسيكيين الأكثر ولاء.

وقال "الآن.. تم تحديد الأسعار أعلى بكثير من إمكانيات مجتمعنا… ذلك المشجع المتحمس…الذي يكون دائما حاضرا لتقديم الدعم، سيضطر الآن إلى الاكتفاء بمشاهدة المباريات على شاشة كبيرة".

وأشار إلى المشكلات التي قد تنشأ في ظل الحملة الصارمة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد الهجرة، والتي تستهدف المشجعين المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة، قائلا ‌إن أولئك الذين يحملون إقامة دائمة أو تأشيرات مؤقتة قد يواجهون تعقيدات قانونية وهو واقع سيتعين على الكثيرين تقييمه قبل اتخاذ قرار الحضور.

وقال كويار "قد يجد أولئك الموجودون في الولايات المتحدة ممن بحوزتهم بطاقات إقامة دائمة أو ‌تأشيرات ‌مؤقتة أنفسهم متورطين في إجراءات قانونية".

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن عمليات الاعتقال والترحيل على نطاق واسع التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ووكالات أخرى مزقت المجتمعات، وقد تمتد إلى احتفالات كأس العالم.